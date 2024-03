Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc chia sẻ bí quyết

Trần Phan Bảo My (23 tuổi) vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành quản trị khách sạn của Trường ĐH Hoa Sen năm 2023 với điểm GPA 3.91/4.0. Tại buổi lễ tốt nghiệp, nhà trường đã trao cho My học bổng bậc thạc sĩ trị giá 100 triệu đồng.



Những năm tháng đại học giúp Bảo My xây dựng nền tảng để tiến xa hơn trong công việc sau này NVCC

Quá trình học tại trường, Bảo My luôn cố gắng học tập thật tốt để duy trì mức học bổng 50% trong 2 năm đầu tiên và là nền tảng để xin học bổng ở những năm tiếp theo. Mỗi lần gặp áp lực trong học tập, My tự động viên bản thân phải quyết tâm vượt qua. Ngoài giờ học tại trường, My tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng, tích lũy điểm rèn luyện.

Với đặc thù ngành quản trị khách sạn, chương trình học của Bảo My có nhiều môn chuyên ngành phải đi thực tế, thực tập nghiệp vụ. Trong những giờ học tại trường, giảng viên thường xuyên chia sẻ những tình huống, câu chuyện làm nghề trên thực tế. Nhờ vậy, My đã học hỏi được kinh nghiệm thực tiễn phong phú để chuẩn bị cho việc thực tập chuyên ngành.

Kết thúc chương trình học tại trường, Bảo My bắt đầu hành trình thực tập 3 tháng rưỡi. Thay vì đăng ký thực tập ở TP.HCM, cô lựa chọn nơi cách xa thành phố. Qua sự giới thiệu của một giảng viên tại trường, My được nhận vào thực tập tại một resort 5 sao ở tỉnh Khánh Hòa. My cho biết cô chưa bao giờ đi xa nhà lâu như vậy. Sau chuyến đi này, My cảm nhận mình trở nên dạn dĩ, trưởng thành hơn và đây là nền tảng để cô tự tin đi làm ở các địa điểm ngoài thành phố.

"Quá trình thực tập mình học hỏi được quy trình vận hành của resort cao cấp, cách chăm sóc, giao tiếp với khách hàng, liệt kê những hoạt động khách có thể trải nghiệm trong quá trình sinh hoạt tại resort. Từ đó giúp khách cảm nhận được sự thân thuộc, gần gũi như ở nhà", My chia sẻ.

Tháng 3.2023, My đăng ký ứng tuyển vào resort 6 sao Amanoi Ninh Thuận (Ninh Thuận). Trải qua quá trình phỏng vấn trực tuyến và trực tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, My được nhận vào làm nhân viên chính thức.

"Trong chặng đường phía trước, mình sẽ cố gắng làm việc để tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân. Nếu có điều kiện, mình sẽ học lên bậc thạc sĩ để có cơ hội thăng tiến trong công việc", Bảo My chia sẻ.

Thạc sĩ Trần Việt Vương, giảng viên Trường ĐH Hoa Sen, nhận xét: "Ngay từ ngày đầu vào lớp, My đã thể hiện thái độ học tập tốt, chuyên cần, năng động và tích cực tham gia trao đổi ý kiến xây dựng bài trong lớp. Trong suốt khóa học, My luôn có năng lực học tập xuất sắc. Tinh thần làm việc nhóm của bạn cũng rất tốt, luôn trao đổi, lắng nghe các bạn để hoàn thành các công việc được giao. Bảo My có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, lễ phép, luôn khiêm nhường và tích cực hỗ trợ các bạn trong nhóm trong học tập cũng như các công việc khác".