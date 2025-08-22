Nữ sinh trường đại học tử vong trên đường đến trường

Gần 11 giờ ngày 22.8, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cùng Công an phường Thới An và các đơn vị liên quan Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên đường Đỗ Mười, khiến 1 nữ sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên đường Đỗ Mười, cách giao lộ đường Tô Ngọc Vân khoảng 200 m xảy ra tai nạn giữa xe buýt biển số 51B - 238.xx và xe máy biển số 63B3 -134.xx, khiến cô gái trẻ tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo người nhà người tử vong, nạn nhân tên T., là nữ sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TP.HCM. Sáng cùng ngày, T. chạy xe máy từ nhà đến trường thì xảy ra tai nạn đau lòng này.

Qua trích xuất camera, ban đầu lực lượng chức năng ghi nhận cả hai xe chạy cùng chiều. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có vệt dầu dài trên đường.

Cũng theo người dân, trước đó 1 ngày, có thấy chiếc xe tải di chuyển đến đây thì gặp sự cố. Chiếc xe này dừng đậu bên đường, gần khu vực xảy ra tai nạn nói trên để sửa chữa. Trời mưa, xe qua lại, vệt nhớt tiếp tục bị kéo dài, đường trơn trượt.

Công an cũng đã trích xuất các camera an ninh nhà dân xung quanh cũng như camera hành trình trên xe buýt để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.