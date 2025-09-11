Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nữ sinh từ bản làng vùng cao đến Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu ASEAN

Lín Thị Tư
Lín Thị Tư
11/09/2025 13:36 GMT+7

Lầu Nguyễn Hương Giang, sinh viên năm 4 Học viện Báo chí tuyên truyền là 1 trong 7 đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ASEAN 2025 (ACYCS 2025) tại Langkawi, Malaysia.

Sinh ra và lớn lên tại bản làng nên Hương Giang hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn mà các bạn dân tộc thiểu số đang gặp phải. Từ đó, cô nàng đã xây dựng và vận hành dự án hỗ trợ laptop cho sinh viên dân tộc thiểu số. Dự án không chỉ giúp sinh viên dân tộc thiểu số vơi bớt khó khăn, có điều kiện thuận tiện hơn để tiếp cận tri thức mà còn chung tay bảo vệ môi trường khi giảm thiểu rác thải điện tử.

Nữ sinh từ bản làng vùng cao đến Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu ASEAN - Ảnh 2.

Lầu Nguyễn Hương Giang là 1 trong 7 đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ASEAN 2025

ẢNH: NVCC

"Hiện tại mình đang quản lý 2 dự án thiện nguyện là "Được Học - đỡ đầu laptop cũ cho sinh viên dân tộc" và "Sách này là để xây trường", thuộc hệ sinh thái Nuôi Em. Mình thấy việc làm của chúng mình không chỉ giúp cho các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có công cụ và động lực học tập mà còn giảm thiểu được rác thải điện tử ra môi trường. Vì thế mình đã không chần chừ, gửi hồ sơ đăng ký ngay khi biết đến thông tin hội nghị", Hương Giang nói.

Tại ACYCS 2025, Hương Giang được trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về biến đổi khí hậu cùng đại diện các nước trong khối ASEAN. Tại hội nghị, Hương Giang được biết thêm về nhiều nền văn hóa, những câu chuyện, vấn đề riêng mà đại diện các nước mang tới.

Nữ sinh từ bản làng vùng cao đến Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu ASEAN - Ảnh 3.

Hương Giang (đứng giữa) cùng các đại diện khác của Việt Nam

ẢNH: NVCC

Nữ sinh từ bản làng vùng cao đến Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu ASEAN - Ảnh 4.

Hương Giang giao lưu cùng bạn bè quốc tế

ẢNH: NVCC

"Đến với ACYCS 2025, mình muốn chia sẻ câu chuyện về một nhóm tình nguyện viên người dân tộc thiểu số làm tình nguyện để thúc đẩy giáo dục, đồng thời bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó mình cũng muốn học hỏi thêm nhiều hình thức, tiếng nói và quan điểm của các bạn thanh thiếu niên tại ASEAN trong quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu", Hương Giang chia sẻ thêm.

Được giao lưu và học hỏi cùng các nhiều đại diện trẻ từ các quốc gia ASEAN, Hương Giang thấy đây là cơ hội để mình hoạt động và cống hiến nhiều hơn cho vấn đề bảo vệ môi trường.

Hương Giang cũng khích lệ thế hệ thanh thiếu niên nên tự tin và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để chạm đến được những mục tiêu lớn. Đối với Hương Giang, đây không chỉ là câu chuyện giao lưu quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu mà còn là cơ hội để cất tiếng nói của thế hệ trẻ Việt Nam và thể hiện bản lĩnh trước những vấn đề toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ASEAN 2025 do UNICEF và Bộ Tài nguyên và Môi trường Bền vững Malaysia (NRES) đồng tổ chức. Hội nghị diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4.9 tại Langkawi, Malaysia.

ACYCS 2025 là diễn đàn quy tụ nhiều đại biểu trẻ từ các quốc gia ASEAN, trong độ tuổi từ 15 đến 25, nhằm trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng các giải pháp sáng tạo để ứng phó với biến đổi khí hậu.


Dự án trao tặng laptop cũ cho sinh viên khó khăn

Dự án trao tặng laptop cũ cho sinh viên khó khăn

Trong hơn 2 năm hoạt động, dự án Được Học đã trao tặng gần 800 laptop cũ cho sinh viên dân tộc thiểu số. Đặc biệt, dự án được vận hành bởi chính các bạn sinh viên dân tộc thiểu số trên khắp cả nước.

