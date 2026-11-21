Sinh viên Nguyễn Thanh Mai vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh: HVHKVN

Chiều 21.11, thông tin từ Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, Nguyễn Thanh Mai, sinh viên khoa Ngoại ngữ của trường đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phần thưởng ghi nhận thành tích thi đấu xuất sắc của nữ võ sĩ trên đấu trường quốc tế diễn ra tại lễ khai mạc môn vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, ngày 14.11.

Trước đó, tại Giải vô địch vovinam thế giới năm 2025 diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 – 8.11.2025, Thanh Mai xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ. Chiến thắng này góp phần vào thành tích chung của đội tuyển vovinam Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của nữ vận động viên và lan tỏa tinh hoa võ thuật Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thanh Mai, sinh viên khoa Ngoại ngữ Học viện Hàng không Việt Nam ảnh: HVHKVN

Tiếp nối thành công, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Thanh Mai tiếp tục giành Huy chương vàng nội dung tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, đóng góp vào thành tích đoàn thể thao TP.HCM.

Theo đại diện nhà trường, phía sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện nghiêm túc, sự kiên trì và ý chí vượt qua giới hạn bản thân. Đặc biệt, việc cân bằng giữa học tập ĐH và thể thao thành tích cao đòi hỏi Thanh Mai không chỉ có năng khiếu mà còn cần tinh thần kỷ luật, sự quyết tâm và khả năng nỗ lực bền bỉ.

Với Học viện Hàng không Việt Nam, thành tích của Nguyễn Thanh Mai là niềm tự hào, đồng thời là hình ảnh đẹp về thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, không ngừng phấn đấu trên nhiều lĩnh vực. Từ giảng đường đến đấu trường quốc tế, Thanh Mai đã cho thấy tuổi trẻ có thể theo đuổi nhiều mục tiêu, miễn là đủ đam mê, nghị lực và quyết tâm.

Thanh Mai xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ tại Giải vô địch vovinam thế giới năm 2025 ảnh: hvhkvn

Mới đây, Hoàng Trung Nguyên, tân sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích của tân sinh viên giành huy chương vàng tại Giải vô địch kun Khmer thế giới lần thứ VI năm 2025 tổ chức tại Campuchia.