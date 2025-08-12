Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nữ tài xế 64 tuổi bị phạt 19 triệu đồng vì chạy xe ngược chiều

Thanh Quân
Thanh Quân
12/08/2025 11:44 GMT+7

CSGT tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt nữ tài xế chạy xe ngược chiều số tiền 19 triệu đồng vì đi ngược chiều trên đoạn đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Ngày 12.8, thông tin từ Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.K.C (64 tuổi, xã Lấp Vò, Đồng Tháp) do điều khiển xe chạy ngược chiều trên đoạn đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Với hành vi vi phạm trên, bà C. bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

- Ảnh 1.

Bà Đ.T.K.C điều khiển ô tô chạy ngược chiều quốc lộ N2B

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, chiều 4.8, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp phát hiện trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ô tô do bà C. điều khiển chạy ngược chiều trên quốc lộ N2B, hướng từ cầu Vàm Cống về cầu Cao Lãnh.

Qua xác minh, khi đến xã Lấp Vò, bà C. chạy quá đoạn rẽ xuống quốc lộ 80. Thay vì tiếp tục đi đúng tuyến để quay đầu đúng quy định, bà đã quay xe ngay trên quốc lộ, di chuyển ngược chiều một đoạn ngắn để trở lại lối rẽ.

CSGT đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), mức phạt cho hành vi này từ 16 - 18 triệu đồng; nếu gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 1 - 3 tháng.

Căn cứ tình tiết vụ chạy xe ngược chiều, Đội CSGT số 1 áp dụng mức phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

