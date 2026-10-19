Nữ tài xế Kim Chi 15 năm lái xe khách: 'Trông tôi già hơn tuổi phải không?'

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, chị Kim Chi lại thấy nghề đã chọn mình, cho mình cơ hội được làm công việc yêu thích, có tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình và nuôi các con.

Vừa trở về từ chuyến hành trình dài hơn 1.000 km từ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) đi Tây Ninh và ngược lại, chị Võ Thị Kim Chi (37 tuổi) cho biết đã quá quen với những chuyến đi đường dài. Chỉ cần nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, chị lại có thể nổ máy, "lên đường" với những hành trình từ nam chí bắc.

Trong buồng lái chiếc xe du lịch, chị Kim Chi tóc búi gọn, đeo kính đen, hai tay đặt trên vô lăng, quan sát gương chiếu hậu, tập trung điều khiển xe. Chiếc điện thoại được đặt trên giá đỡ bên cạnh là vật dụng quen thuộc trong những hành trình của nữ tài xế đã có 15 năm cầm lái.

Đằng sau vẻ ngoài giản dị và nụ cười tươi khi trò chuyện là một người phụ nữ đã quen với những cung đường dài, những chuyến xe xuyên đêm và cả những ánh nhìn dè chừng khi hành khách nhận ra người cầm lái là phụ nữ.

Chị Võ Thị Kim Chi đã có 15 năm cầm lái ẢNH: K.C

Sướng khổ nghề tài xế xe khách

Trò chuyện với PV Thanh Niên, chị Kim Chi nói đam mê lái xe từ nhỏ đã thôi thúc chị chọn nghề vốn dĩ xưa nay chỉ dành cho cánh đàn ông. Nhưng nhiều lúc ngẫm nghĩ, chị lại thấy nghề đã chọn mình, cho mình cơ hội được làm công việc yêu thích, có tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình và nuôi các con.

"Năm 2011 tôi bắt đầu chạy taxi, thời điểm đó, phụ nữ chạy taxi không nhiều, song thu nhập khá ổn. Nhưng đêm hôm chở khách nam tôi cũng 'hơi rén', nhiều ông say xỉn cư xử rất khiếm nhã nên sau 6 năm chạy taxi, tôi quyết định học để nâng bằng lái xe từ B2 lên bằng D", chị Kim Chi tâm sự.

Sau khi nâng bằng, chị theo một người anh trong một chuyến xe từ Phú Yên cũ đi TP.HCM. Thấy "tay nghề" của chị ổn, anh nhận chị về chạy xe theo chuyến. Được khoảng một năm, chị chuyển qua chạy xe du lịch và gắn bó với công việc này cho đến bây giờ.

Để có chiếc "cần câu cơm", chị vay mượn ngân hàng, gom góp mua xe 29 chỗ. Từ đây, chị tự tìm khách, tự chạy xe, tự lo những công việc phía sau mỗi chuyến đi.

"Vay mượn ngân hàng, gom góp, tôi mua xe để chở khách du lịch. Lời ăn lỗ chịu, không phụ thuộc vào công ty. Song, cũng may mắn trời thương, ở quê hễ có đám cưới, đám hỏi, du lịch... khách hàng đều tìm đến tôi", chị Kim Chi nói, miệng cười xòa.

Mùa cao điểm du lịch, cưới hỏi, khách đông, mỗi tháng chị chỉ nghỉ khoảng 2 - 3 ngày. Thời điểm hiện tại, thấp điểm nên chị ở nhà nhiều hơn. Dự định tháng tới, chị sẽ vào Nha Trang, liên kết với các công ty du lịch vì lúc này khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga qua Việt Nam du lịch nhiều.

Chị Kim Chi vừa là tài xế, vừa là phụ xe, sắp xếp hành lý cho khách trước mỗi chuyến đi ẢNH: K.C

Sau 15 năm cầm lái, theo chị Kim Chi, nghề nào cũng có cái khổ, có cái sướng. "Công việc tài xế đã chọn rồi thì có sướng, có khổ gì cũng phải theo, trách nhiệm của mình thì mình phải làm thôi", chị nói.

Những chuyến đi dài cũng vì thế mà trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị. Có những lúc chạy đêm, thiếu ngủ, hôm sau chị lại phải chở khách từ Nha Trang lên Đà Lạt. Áp lực nhất là những chuyến đi qua đèo Khánh Lê vào mùa mưa.

"Trông tôi già hơn tuổi phải không?", chị Kim Chi hỏi chúng tôi, nhoẻn miệng cười. "tôi chạy đêm nhiều dữ lắm, chạy đêm thì thiếu ngủ, già trước tuổi", nữ tài xế nói.

Trước những chuyến đi dài khoảng 500 - 800 km, chị cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Trưa hôm trước chị sẽ ngủ đủ giấc, tối ngủ sớm để ngày mai đủ sức khỏe "lên đường". Thói quen khi đi đường của chị cũng khác với nhiều tài xế nam. Trong khi nhiều người hút thuốc, uống trà, cà phê thì chị nhai kẹo cao su.

"Khi nào mà buồn ngủ lắm thì tôi mới dùng nước tăng lực, vì tôi không uống được cà phê, tôi biết là nó không tốt rồi đó nhưng mà không có sự lựa chọn nào khác".

"Pháp luật nghiêm ngặt, cần tham gia giao thông có văn hóa"

Cả ngoài đời thực và trên mạng xã hội, mỗi khi gặp tai nạn hay sự cố giao thông, nhiều người lại đổ lỗi rằng "chắc chắn là nữ lái", "bán xăng cho phụ nữ là tội ác"...

Chị Chi cho biết trước đây nghe những lời như vậy cũng đáp tới, đáp lui, sân si, nhưng bây giờ chị đã quá quen. "Tôi nghĩ là làm sao để những định kiến đó nó không ảnh hưởng vô mình, nên tôi cũng cố gắng chạy chỉn chu", nữ tài xế nói.

Nhưng những ánh nhìn dè chừng không chỉ xuất hiện trên mạng. Có những hành khách bước lên xe, nhìn thấy chị thì tỏ vẻ ái ngại. "Nhiều người còn bất ngờ, lấy điện thoại ra quay. Nhiều người sợ, im ru không nói năng gì. Tôi hiểu mình cần phải cẩn thận, chuyên nghiệp hơn nên tôi luôn dặn mình phải cố gắng", chị kể.

Chị Kim Chi (giữa) chụp hình kỷ niệm cùng hành khách sau khi kết thúc chuyến du lịch ẢNH: K.C

Theo chị Kim Chi, bản thân người lái xe phải hiểu tâm lý của hành khách. Chị cho rằng mình là tài xế nữ nên càng phải cẩn thận hơn, nhất là khi đưa khách đi qua những cung đường đèo. "Mình là tài xế nữ nên cũng nhạy cảm lắm, với mình cứ bị tâm lý là khách sợ tài nữ, họ đi với tâm trạng có chút hoang mang nên cũng tội họ".

Để trở thành một tài xế chuyên nghiệp, theo chị Kim Chi, ngoài kỹ năng lái xe thì tài xế cần phải chịu khó, đi đường từ tốn, nhường nhịn. "Bây giờ luật pháp rất nghiêm ngặt, tôi nghĩ cái gì mình nhịn được là phải nhịn, và quan trọng là tham gia giao thông có văn hóa, không phóng nhanh, vượt ẩu, tạt đầu".

Trong suốt 15 năm làm nghề, chị Kim Chi nói may mắn chưa từng gặp sự cố nào lớn. Những hỏng hóc lặt vặt trên xe, chị đều có thể tự sửa chữa; cái gì không biết thì đưa xe vào gara. Đến ngày đến tháng, chị đưa xe đi kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho những chuyến hành trình tiếp theo.

"Chi ơi, cố gắng lên"

Nở nụ cười tươi, chị Kim Chi nói rất tự hào về công việc đang làm. Nghề không chỉ giúp cuộc sống của chị tốt hơn, nuôi được con trai lớn đang học đại học ở TP.HCM mà còn là công việc không phải người phụ nữ nào cũng làm được.

"Không phải là tôi tự hào quá, tự mãn quá nhưng có lẽ là như vậy. Tôi chở khách đi tỉnh, một mình tôi làm được hết, từ lái xe đến phụ xe, sắp xếp hành lý cho khách... tôi gần như không có nỗi sợ gì về các cung đường mà mình sẽ đi, cứ đi là đi thôi", chị Chi nói.

Để có thể yên tâm làm được như vậy, chị cho biết nhờ gia đình, ba mẹ đã tin tưởng và hỗ trợ rất nhiều.

Trước đây, ba mẹ chị từng lo con gái làm một công việc quá cực. Chị không giải thích mà dẫn ba mẹ đi chơi trên những chuyến xe của mình. Thấy con lái xe mượt mà, làm việc chuyên nghiệp, an toàn, ba mẹ dần yên tâm.

Với chị Kim Chi, những việc đàn ông làm được thì phụ nữ đều làm được, thậm chí làm tốt hơn nhiều ẢNH: K.C

Chia sẻ với chúng tôi, chị Kim Chi cho biết vừa tái hôn hồi tháng 9.2026. Chị biết ơn vì chồng luôn đồng hành, ủng hộ công việc mình yêu thích. Khi ít việc, anh cũng theo chị trên những chuyến xe chở khách đi miền Tây, phụ chị những việc vặt.

"Trước đây, khi hôn nhân trắc trở, lại là con gái lớn trong gia đình, còn cha mẹ, con cái, tôi cũng có những lúc mệt mỏi. Nhưng tôi luôn dặn mình phải vượt qua, phải cố gắng hơn người khác vì bản thân và gia đình", chị Chi tâm sự và cho biết bản thân có nhiều nỗi lo, nhưng cũng ý thức được rằng chính mình cũng là chỗ dựa cho người khác nữa.

"Cho nên những khi đêm hôm, chạy xe lúc 2 - 3 giờ sáng, có khi tôi lại tự nói với chính mình, tự an ủi chính mình 'Chi ơi, cố gắng lên", chị nói.

Những cung đường phía trước có thể vẫn còn dài, những chuyến xe vẫn sẽ tiếp tục nối nhau. Song, sau 15 năm, người phụ nữ từng "hơi rén" khi chở khách nam lúc chạy taxi giờ đã có thể một mình điều khiển chiếc xe 29 chỗ đi qua những cung đường từ nam chí bắc.

Và phía sau mỗi chuyến xe, chị vẫn có một lý do để tiếp tục cầm lái đó là công việc mình yêu thích, gia đình và những người đang trông chờ chị trở về nhà an toàn.