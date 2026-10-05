Tài xế taxi giúp bé gái 14 tuổi thoát khỏi 'bẫy tình' qua mạng

Ngày 5.10, thông tin từ Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phối hợp với một tài xế taxi trên địa bàn vừa giúp bé gái C.H.P (14 tuổi, ngụ tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) thoát khỏi vụ dụ dỗ, thao túng tâm lý qua không gian mạng.

Công an phường Thành Sen bàn giao cháu P. cho gia đình ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG THÀNH SEN

Theo thông tin ban đầu, ngày 3.10, anh Dương Đình Tuấn (30 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) nhận được một cuộc gọi đặt xe từ cháu P.

Điều khiến anh Tuấn thấy bất thường là vị khách chỉ mới 14 tuổi này yêu cầu chở ra một xã thuộc tỉnh Phú Thọ, quãng đường di chuyển dự kiến lên tới hơn 400 km.

Khi xe lăn bánh được vài km, với sự nhạy cảm của người làm nghề tài xế, anh Tuấn bắt đầu hỏi chuyện để tìm hiểu sự tình.

Cháu P. quả quyết đã xin phép và được bố mẹ đồng ý để ra Phú Thọ gặp "bạn trai". Điểm đến được xác định hoàn toàn dựa vào một tọa độ định vị do "người tình" gửi qua tin nhắn.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, anh Tuấn khéo léo đề nghị P. cho mượn điện thoại để xem bản đồ, nhằm thuận tiện cho việc định vị đường đi.

Khi cầm điện thoại, anh Tuấn phát hiện các đoạn hội thoại giữa P. và người lạ mặt kia tràn ngập những nội dung nhạy cảm, không hề phù hợp với lứa tuổi của một học sinh 14 tuổi.

Đáng sợ hơn, hai bên liên tục xưng hô với nhau là "vợ chồng". Qua màn hình tin nhắn, gã đàn ông bí ẩn liên tục gửi các đường link độc hại, hướng dẫn những hành vi lệch lạc và dụ dỗ, hối thúc cô bé trốn gia đình, bắt xe ra Phú Thọ để gặp mặt.

"Lúc đó, tôi biết chắc chắn cháu bé đang gặp nguy hiểm và có dấu hiệu bị lừa đảo, dụ dỗ. Nếu tôi nhắm mắt chở đi vì lợi nhuận cuốc xe, hậu quả đối với tương lai của cháu sẽ không thể lường trước được", anh Tuấn chia sẻ.

Không một chút do dự, nam tài xế lập tức quay xe, chở thẳng P. đến trụ sở Công an phường Thành Sen để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ anh Tuấn, Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, liên hệ với người thân của P. để thông báo sự việc.

Ngay trong ngày, mẹ cháu P. đã có mặt tại trụ sở công an để đón con gái về nhà, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự mưu trí, tử tế của anh tài xế taxi.

Công an phường Thành Sen khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng smartphone quá sớm khi trẻ chưa đủ khả năng nhận biết và tự bảo vệ mình trước các nguy cơ trên không gian mạng. Nếu trẻ sử dụng điện thoại, cha mẹ cần thiết lập nguyên tắc sử dụng rõ ràng, hướng dẫn trẻ về quyền riêng tư, bảo mật tài khoản và cách xử lý khi gặp người lạ.