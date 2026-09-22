Phú Thọ đặt mục tiêu vào TOP 10 cả nước về cải cách hành chính

Tỉnh ủy Phú Thọ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 35 NQ/TU về đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, Phú Thọ đặt ra hàng loạt mục tiêu cụ thể theo từng năm. Trong năm nay, Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu hoàn thiện sửa đổi, bổ sung hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính. Các cơ quan, địa phương giảm tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính và giảm 10% số lượng hội nghị hằng năm.

Đến năm 2027, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%; 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến năm 2029, mức độ hài lòng chung trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 95% (riêng lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ở cấp tỉnh và cấp xã hằng năm bình quân đạt trên 95%.

Đến năm 2030, 100% dữ liệu đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, kinh doanh được số hóa; triển khai "luồng xanh" TTHC đối với các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai; tiếp tục tinh giản 5 - 10% biên chế so với năm 2026.

Nghị quyết số 35 -NQ/TU đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) nằm trong nhóm 10; các chỉ số SIPAS (hài lòng của người dân) và PAPI (quản trị và hành chính công) nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước; duy trì vị trí Chỉ số PCI (Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) trong nhóm 5 cả nước.

Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2027 tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%

Chọn chuyển đổi làm khâu đột phá

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi.

Các cơ quan đơn vị chuyển mạnh từ tư duy "quản lý hành chính" sang "quản trị phát triển", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách: tập trung tháo gỡ nút thắt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

Cải cách TTHC mạnh mẽ, tiếp tục cắt giảm thực chất quy trình, thành phần hồ sơ; thí điểm cơ chế "luồng xanh" cho các dự án trọng điểm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý số vào giải quyết công việc.

Đánh giá cán bộ, công chức dựa trên sản phẩm đầu ra và bộ chỉ số KPI; kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; tăng cường tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị này.

Chuyển đổi số làm khâu đột phá, xây dựng chính quyền số, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (dân tộc, tôn giáo, y tế, văn hóa - du lịch) kết nối "đúng, đủ, sạch, sống".

Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu phát huy vai trò giám sát xã hội, tăng cường vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp; phát triển mô hình kinh tế địa phương gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và dịch vụ công số ở cấp xã, phường.