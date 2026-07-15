Nữ tài xế vượt đèn đỏ đường sắt bị xử phạt 19 triệu đồng

Ngày 15.7, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt hành chính bà H.T.T. (51 tuổi, ngụ xã Hùng Châu, Nghệ An), về hành vi điều khiển xe bán tải vượt đèn đỏ đường sắt.

Trước đó, theo camera an ninh của trạm gác chắn đường sắt Bắc - Nam tại xã Hùng Châu ghi lại, khoảng hơn 8 giờ ngày 13.7, bà T. lái xe bán tải băng cắt qua tuyến quốc lộ 1A và cắt qua đường ngang dân sinh tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xe bán tải băng qua đường ngang khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ và bị 2 nhân viên trạm gác yêu cầu tài xế lùi xe ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Thời điểm đó, hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo đường sắt đã bật đỏ và rào chắn tự động đang hạ xuống, nữ tài xế vẫn điều khiển xe bán tải cố băng qua đường ray.

Phát hiện sự việc, 2 nhân viên gác chắn đường sắt đã chạy ra ngăn cản, yêu cầu tài xế dừng và lùi xe khỏi khu vực nguy hiểm. Sau một lúc bị yêu cầu lùi xe, tài xế mới lùi ra khỏi khu vực đường giao cắt. Đoạn video ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu đã mời bà T. đến trụ sở để làm việc. Tại đây, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, quy định tại khoản 9, Điều 13 Nghị định số 81/2026 của Chính phủ với mức phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.