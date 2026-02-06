'Nữ thần xứ Đài' Vương Tâm Lăng bị bắt gặp qua đêm với bạn khác giới

Ngày 4.2, tờ China Times đưa tin mối quan hệ giữa "Anh trai vượt ngàn chông gai" (bản Trung) Ngô Khắc Quần và "Tỷ tỷ đạp gió" Vương Tâm Lăng đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Cả hai đang vướng nghi vấn bí mật hẹn hò.

Bạn bè đơn thuần hay người tình bí mật nhiều năm?

Cụ thể, vào tối 28.1, cánh săn ảnh đã "tóm gọn" cặp sao vui vẻ đi ăn tối với bạn bè ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi kết thúc buổi tụ tập, Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng cùng lên 1 chiếc taxi về biệt thự riêng của nữ ca sĩ. Đến rạng sáng hôm sau, Ngô Khắc Quần mới rời khỏi nhà Vương Tâm Lăng.

Vương Tâm Lăng và Ngô Khắc Quần bị bắt gặp cùng về nhà riêng vào lúc đêm khuya Ảnh: Sina

Tin đồn tình cảm giữa Vương Tâm Lăng và Ngô Khắc Quần đã xuất hiện rải rác trong nhiều năm qua, chủ yếu xuất phát từ mối quan hệ thân thiết trong công việc cũng như việc họ thường xuyên bị bắt gặp đi riêng cùng nhau.

Cả hai duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm và luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong các hoạt động sự nghiệp Ảnh: Koreaboo

Mối duyên của Vương Tâm Lăng và Ngô Khắc Quần bắt đầu từ năm 2005, khi cả hai hợp tác trong MV NaNaNa và xưng hô với nhau đầy ngọt ngào Theo tiết lộ, khi nữ ca sĩ trải qua biến cố đời tư, Ngô Khắc Quần từng sáng tác ca khúc Người giấy dành cho cô, với ca từ "bờ vai gầy vẫn gánh nổi ước mơ". Ngược lại, khi Ngô Khắc Quần gặp khó khăn với dự án điện ảnh đầu tay, Vương Tâm Lăng từng sẵn sàng hỗ trợ mà không nhận cát sê.

Tháng 12.2025, cặp đôi cùng song ca và biểu diễn đầy tình tứ tại sự kiện chúc mừng năm mới Ảnh: Weibo

Từ tháng 7.2024 đến tháng 11.2025, cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhau ở nhiều điểm du lịch trên thế giới: Bangkok (Thái Lan), hồ Kawaguchi (Nhật Bản) và Ý, khiến cộng đồng mạng không ngừng suy đoán. Người hâm mộ còn tinh ý nhận ra nhiều chi tiết trùng hợp như dây chuyền đôi, phụ kiện treo balo, thậm chí chữ ký "K.Wu" ở ca khúc Cảm tính (2024) của Vương Tâm Lăng được cho là ám chỉ tên tiếng Anh viết tắt (Kenji Wu) của Ngô Khắc Quần.

Mới đây nhất, tháng 12.2025, Vương Tâm Lăng và Ngô Khắc Quần có tiết mục hát song ca đầy tình tứ tại sự kiện Đêm nhạc giao thừa mừng năm mới 2026 của Bilibili.

Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau Ảnh: Sohu

Trước làn sóng đồn đoán khi đó, Vương Tâm Lăng từng lên tiếng phủ nhận khéo léo, cho biết cô có nhiều bạn bè thân thiết và khẳng định công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. "Tôi có rất nhiều bạn tốt. Công việc chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi", giọng ca 8X chia sẻ.

Bạn trai gần nhất của Vương Tâm Lăng là doanh nhân công nghệ Lam Uý Văn. Họ yêu nhau từ năm 2017, nhưng sau đó chia tay vào năm 2022 vì bị gia đình Lam Úy Văn phản đối. Còn với Ngô Khắc Quần, anh từng có cuộc tình tiêu tốn nhiều giấy mực với Hà Siêu Liên - con gái vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân.

Cả hai bị phát hiện đeo dây chuyền, móc khóa đôi Ảnh: Weibo

Sau những thông tin mới nhất, công ty quản lý của Vương Tâm Lăng chỉ đưa ra phản hồi ngắn gọn: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi không có bình luận gì thêm". Trong khi quản lý phía Ngô Khắc Quần cũng có tuyên bố tương tự: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi xin không bình luận về chuyện riêng tư của nghệ sĩ".