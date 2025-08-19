Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Vương Tâm Lăng nhập viện vì kiệt sức

Cao Hân
Cao Hân
19/08/2025 11:08 GMT+7

Ca sĩ Vương Tâm Lăng phải nhập viện khẩn cấp vì kiệt sức sau đêm diễn tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo Ctinews, trong chuyến lưu diễn toàn cầu SUGAR HIGH 2.0 World Tour, Vương Tâm Lăng bị nôn mửa nghiêm trọng sau buổi biểu diễn, phải cấp cứu và truyền dịch qua đêm. Trong những ngày sau đó, Vương Tâm Lăng chỉ có thể ăn cháo trắng và bánh mì nướng để hồi phục sức khỏe.

Trên trang cá nhân, cô đã đăng ảnh chia sẻ tình trạng sức khỏe không tốt của mình và trấn an người hâm mộ: "Những người bạn thân nhất của tôi trong 2 ngày qua là cháo trắng và bánh mì nướng, nhưng đừng lo, giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi".

Ca sĩ Vương Tâm Lăng nhập viện vì kiệt sức - Ảnh 1.

Vương Tâm Lăng bất ngờ trở lại mạnh mẽ khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2022

ẢNH: Ctinews

Sinh năm 1982, Vương Tâm Lăng ra mắt năm 2003 và nhanh chóng trở thành một trong Tứ đại giáo chủ của làng nhạc Mandopop nhờ giọng hát ngọt ngào và khả năng vũ đạo. Ca khúc Love you năm 2004 đã đưa tên tuổi cô vụt sáng, trở thành một biểu tượng của thanh xuân đối với nhiều người, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X.

Cú trở lại ngoạn mục sau thời gian im ắng của Vương Tâm Lăng

Sau một thời gian khá im ắng, Vương Tâm Lăng bất ngờ tái sinh mạnh mẽ sau khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2022. Màn tái hiện ca khúc Love you đã khuấy đảo mạng xã hội, tạo nên một "cơn sốt" hồi ức tuổi thơ trên khắp các nền tảng. Hàng triệu video reaction và cover vũ đạo của cô được lan truyền, minh chứng cho sức hút không hề suy giảm của cô.

Ca sĩ Vương Tâm Lăng nhập viện vì kiệt sức - Ảnh 2.

Nam ca sĩ Will Pan (phải) bất ngờ góp mặt cùng Vương Tâm Lăng tái hiện bản hit Love you trong đêm diễn thứ hai

ẢNH: Ctinews

Sau Bắc Kinh, hành trình SUGAR HIGH 2.0 World Tour sẽ tiếp tục đưa cô đến Phật Sơn, Vũ Hán, Thượng Hải, Đài Bắc, San Francisco và New York (Mỹ), hứa hẹn tiếp tục viết nên những chương mới trong sự nghiệp lừng lẫy.

Tin liên quan

Lý Liên Kiệt nhập viện, từng căn dặn vợ chuyện hậu sự

Lý Liên Kiệt nhập viện, từng căn dặn vợ chuyện hậu sự

Hôm 17.8, Lý Liên Kiệt gây hoang mang khi đăng ảnh trên giường bệnh, tiết lộ ông vừa trải qua một thử thách vô thường. Trước đó, sao võ thuật Hoa ngữ từng nhiều lần nhắc đến cái chết, tiết lộ đã dặn dò vợ chuyện hậu sự.

Khám phá thêm chủ đề

Vương Tâm Lăng SUGAR HIGH 2.0 World Tour NHẬP VIỆN tình trạng sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận