Ca sĩ Vương Tâm Lăng nhập viện vì kiệt sức

Theo Ctinews, trong chuyến lưu diễn toàn cầu SUGAR HIGH 2.0 World Tour, Vương Tâm Lăng bị nôn mửa nghiêm trọng sau buổi biểu diễn, phải cấp cứu và truyền dịch qua đêm. Trong những ngày sau đó, Vương Tâm Lăng chỉ có thể ăn cháo trắng và bánh mì nướng để hồi phục sức khỏe.

Trên trang cá nhân, cô đã đăng ảnh chia sẻ tình trạng sức khỏe không tốt của mình và trấn an người hâm mộ: "Những người bạn thân nhất của tôi trong 2 ngày qua là cháo trắng và bánh mì nướng, nhưng đừng lo, giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi".

Vương Tâm Lăng bất ngờ trở lại mạnh mẽ khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2022 ẢNH: Ctinews

Sinh năm 1982, Vương Tâm Lăng ra mắt năm 2003 và nhanh chóng trở thành một trong Tứ đại giáo chủ của làng nhạc Mandopop nhờ giọng hát ngọt ngào và khả năng vũ đạo. Ca khúc Love you năm 2004 đã đưa tên tuổi cô vụt sáng, trở thành một biểu tượng của thanh xuân đối với nhiều người, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X.

Cú trở lại ngoạn mục sau thời gian im ắng của Vương Tâm Lăng

Sau một thời gian khá im ắng, Vương Tâm Lăng bất ngờ tái sinh mạnh mẽ sau khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2022. Màn tái hiện ca khúc Love you đã khuấy đảo mạng xã hội, tạo nên một "cơn sốt" hồi ức tuổi thơ trên khắp các nền tảng. Hàng triệu video reaction và cover vũ đạo của cô được lan truyền, minh chứng cho sức hút không hề suy giảm của cô.

Nam ca sĩ Will Pan (phải) bất ngờ góp mặt cùng Vương Tâm Lăng tái hiện bản hit Love you trong đêm diễn thứ hai ẢNH: Ctinews

Sau Bắc Kinh, hành trình SUGAR HIGH 2.0 World Tour sẽ tiếp tục đưa cô đến Phật Sơn, Vũ Hán, Thượng Hải, Đài Bắc, San Francisco và New York (Mỹ), hứa hẹn tiếp tục viết nên những chương mới trong sự nghiệp lừng lẫy.