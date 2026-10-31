Nữ tử tù Christa Pike nói bị đau dai dẳng, cô lập trong tù

Ngày 30.10, nữ tử tù Christa Pike đưa ra tuyên bố đầu tiên từ sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee (Mỹ) hôm 30.9. Bà Pike (hiện nay 50 tuổi) bị tuyên án tử hình vào năm 1996 vì tội giết bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995. Nạn nhân khi đó 19 tuổi.

Trong tuyên bố do các luật sư công bố, bà Pike cho biết đang phải chịu đựng những cơn đau liên tục, theo AFP. "Kể từ đêm đó, chưa có khoảnh khắc nào mà tôi không phải chịu đựng đau đớn. Cơ thể tôi đau nhức. Cánh tay tôi đau, bàn tay tôi đau, cổ họng tôi cũng đau. Tôi vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện. Và nỗi đau không chỉ dừng lại ở thể xác; nó còn hiện hữu trong tâm trí và tâm hồn tôi", bà Pike chia sẻ.

Nữ tử tù Christa Pike trong ảnh chụp hồi năm 2023 ẢNH: REUTERS

Bà nói rằng sự cô lập đang gây ra nỗi đau tinh thần cho bà vì nó gợi nhớ lại 28 năm bà đã phải chịu đựng trong phòng biệt giam.

Vào ngày 30.9, tại một nhà tù tiểu bang, bà Pike đã bị tiêm 2 liều thuốc pentobarbital - liều lượng vốn được coi là gây tử vong, nhưng vẫn không chết. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó quay trở lại nhà tù sau khi được điều trị.

Theo Trung tâm Thông tin về án tử hình (Mỹ), bà Pike là phạm nhân duy nhất từng sống sót sau khi bị tiêm các loại thuốc dùng trong thi hành án tử hình.

Trong tuyên bố, bà Pike cho biết đang trong quá trình hồi phục, "nhưng hồi phục không có nghĩa là mọi thứ đã ổn thỏa". "Tôi không biết tại sao mình lại sống sót qua đêm đó. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có những ngày, việc tìm kiếm hy vọng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hiện tại, tôi chỉ đang cố gắng hồi phục, từng ngày một", bà viết.

Kể từ sau vụ hành quyết bất thành, các luật sư của bà Pike đã nhiều lần kêu gọi thống đốc bang Tennessee Bill Lee giảm án xuống mức tù chung thân.

Ông Lee đã tạm dừng các vụ hành quyết tại Tennessee để chờ kết quả từ một cuộc điều tra độc lập.

Khi được các phóng viên hỏi về số phận của bà Pike trong tuần này, ông Lee cho biết: "Tôi cho rằng bản án của bà ấy vẫn sẽ giữ nguyên như trước, trừ khi có phán quyết khác từ tòa án".

Theo AFP, trong năm nay, đã có 32 vụ thi hành án tử hình tại Mỹ, tất cả đều được thực hiện bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Án tử hình đã bị bãi bỏ tại 23 trong số 50 tiểu bang của Mỹ, trong khi 3 tiểu bang khác gồm California, Oregon và Pennsylvania đang áp dụng lệnh tạm dừng thi hành án tử hình.