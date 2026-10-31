    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nữ tử tù Christa Pike nói bị đau dai dẳng, cô lập trong tù

    Vi Trân
    Vi Trân
    Nữ tử tù Mỹ Christa Pike, người sống sót sau vụ hành quyết bất thành, cho biết bà đang phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng.

    Ngày 30.10, nữ tử tù Christa Pike đưa ra tuyên bố đầu tiên từ sau vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee (Mỹ) hôm 30.9. Bà Pike (hiện nay 50 tuổi) bị tuyên án tử hình vào năm 1996 vì tội giết bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995. Nạn nhân khi đó 19 tuổi.

    Trong tuyên bố do các luật sư công bố, bà Pike cho biết đang phải chịu đựng những cơn đau liên tục, theo AFP. "Kể từ đêm đó, chưa có khoảnh khắc nào mà tôi không phải chịu đựng đau đớn. Cơ thể tôi đau nhức. Cánh tay tôi đau, bàn tay tôi đau, cổ họng tôi cũng đau. Tôi vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện. Và nỗi đau không chỉ dừng lại ở thể xác; nó còn hiện hữu trong tâm trí và tâm hồn tôi", bà Pike chia sẻ.

    Nữ tử tù Christa Pike trong ảnh chụp hồi năm 2023

    ẢNH: REUTERS

    Bà nói rằng sự cô lập đang gây ra nỗi đau tinh thần cho bà vì nó gợi nhớ lại 28 năm bà đã phải chịu đựng trong phòng biệt giam.

    Vào ngày 30.9, tại một nhà tù tiểu bang, bà Pike đã bị tiêm 2 liều thuốc pentobarbital - liều lượng vốn được coi là gây tử vong, nhưng vẫn không chết. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó quay trở lại nhà tù sau khi được điều trị.

    Theo Trung tâm Thông tin về án tử hình (Mỹ), bà Pike là phạm nhân duy nhất từng sống sót sau khi bị tiêm các loại thuốc dùng trong thi hành án tử hình.

    Trong tuyên bố, bà Pike cho biết đang trong quá trình hồi phục, "nhưng hồi phục không có nghĩa là mọi thứ đã ổn thỏa". "Tôi không biết tại sao mình lại sống sót qua đêm đó. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có những ngày, việc tìm kiếm hy vọng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hiện tại, tôi chỉ đang cố gắng hồi phục, từng ngày một", bà viết.

    Kể từ sau vụ hành quyết bất thành, các luật sư của bà Pike đã nhiều lần kêu gọi thống đốc bang Tennessee Bill Lee giảm án xuống mức tù chung thân.

    Ông Lee đã tạm dừng các vụ hành quyết tại Tennessee để chờ kết quả từ một cuộc điều tra độc lập.

    Khi được các phóng viên hỏi về số phận của bà Pike trong tuần này, ông Lee cho biết: "Tôi cho rằng bản án của bà ấy vẫn sẽ giữ nguyên như trước, trừ khi có phán quyết khác từ tòa án".

    Theo AFP, trong năm nay, đã có 32 vụ thi hành án tử hình tại Mỹ, tất cả đều được thực hiện bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Án tử hình đã bị bãi bỏ tại 23 trong số 50 tiểu bang của Mỹ, trong khi 3 tiểu bang khác gồm California, Oregon và Pennsylvania đang áp dụng lệnh tạm dừng thi hành án tử hình.

    Tin liên quan

    Thống đốc Tennessee nói gì về bản án của tử tù bị tiêm thuốc độc không chết?

    Thống đốc Tennessee nói gì về bản án của tử tù bị tiêm thuốc độc không chết?

    Nữ tử tù Christa Pike là nữ phạm nhân đầu tiên bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc nhưng không chết ở bang Tennessee (Mỹ) và trường hợp hy hữu này đặt ra vùng pháp lý mới.

    Nữ tử tù tại Mỹ có bị tử hình lần 2?

    Sống sót sau khi tiêm 2 liều thuốc độc, tử tù Christa Pike trở lại nhà tù

    Khám phá thêm chủ đề

    Christa Pike nữ tử tù Án tử hình Tennessee tiêm thuốc độc Mỹ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận