Thống đốc Tennessee nói gì về bản án của tử tù bị tiêm thuốc độc không chết?

Thống đốc Bill Lee tại bang Tennessee (Mỹ) cho rằng bản án đối với nữ tử tù Christa Pike có thể vẫn sẽ được giữ nguyên bất chấp vụ thi hành án thất bại hồi cuối tháng 9, theo tờ New York Post.

Bà Pike (hiện nay 50 tuổi) bị tuyên án tử hình vào năm 1996 vì tội giết bạn cùng lớp Colleen Slemmer (khi đó 19 tuổi). Tháng trước, bà Pike trở thành nữ phạm nhân đầu tiên trong lịch sử Mỹ sống sót sau một phiên thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Nữ tử tù Christa Pike ẢNH: AP

Cán bộ nhà tù đã tiêm 2 liều thuốc pentobarbital với ít nhất 10 kim tiêm nhưng bà Pike vẫn sống sót. Bà được đưa vào bệnh viện để cấp cứu và tỉnh lại vài ngày sau đó. Nữ phạm nhân nói không nhớ gì về biến cố và cảm thấy "tức giận và bối rối" về những điều đã xảy ra với bà.

Hiện nay, bà đã có thể tự đi lại và đã trở về nhà tù, dù được cho là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn về nhận thức.

Theo tờ New York Post ngày 29.10, các luật sư của nữ tử tù đã đề nghị thống đốc giảm án cho bà sau phiên hành hình thất bại, lập luận rằng "bà đã chịu sự trừng phạt nặng nề hơn bất cứ ai khác trong lịch sử án tử hình Mỹ".

Ngày 28.10, khi được hỏi liệu Tennessee có tử hình bà Pike lần nữa hay sẽ giảm án xuống còn tù chung thân, vị thống đốc trả lời: "Liên quan một cá nhân cụ thể như bà Christa Pike và tội ác của bà ấy, bà vẫn đang bị giam giữ theo luật của tiểu bang Tennessee. Tôi cho rằng bản án của bà ấy vẫn sẽ giữ nguyên trừ khi các tòa án có quyết định khác".

Trước đó, ông Lee đã ra lệnh tạm hoãn các cuộc tử hình tại Tennessee cho đến hết năm trong lúc các quan chức điều tra vụ thi hành án đối với bà Pike. Vụ việc đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của phạm nhân và vấn đề pháp lý, trong khi các luật sư nói kết quả chẩn đoán vẫn chưa thể làm rõ thân chủ đã hồi phục hay chưa.

Sau vụ việc, lãnh đạo Sở Cải huấn của tiểu bang Frank Strada đã từ chức.