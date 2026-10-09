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    Thế giới

    Tình hình nữ tử tù Christa Pike ra sao sau khi tỉnh lại?

    Vi Trân
    Vi Trân
    Nữ tử tù Christa Pike đã có thể ăn uống và đi lại được sau khi bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc nhưng không chết.

    Christa Pike (50 tuổi) bị tuyên án tử hình vì giết bạn học hồi năm 1995. Ngày 30.9, bà bị đưa vào phòng thi hành án và bị tiêm 2 liều thuốc độc pentobarbital nhưng không chết.

    Tình hình nữ tử tù Christa Pike ra sao sau khi tỉnh lại?- Ảnh 1.

    Nữ tử tội Christa Pike

    ẢNH: AP

    Phiên hành hình bị dừng lại và bà Pike được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Bà Pike tỉnh lại vào ngày 6.10 và tỏ vẻ hoang mang, bối rối. Vài ngày gần đây, tình trạng của nữ tử tù đã dần cải thiện.

    AP dẫn thông báo của đội luật sư biện hộ của bà Pike cho biết bà đã tỉnh lại, nói chuyện được. Ngày 7.10, bà bắt đầu có thể đi lại được nhưng phải nhờ người dìu. Đến nay, bà cũng có thể cử động cánh tay, vốn bị bỏng và phồng rộp do tác dụng của thuốc. Các luật sư cho biết thân chủ đã có thể ăn uống.

    Trong ngày 8.10, bà Pike vẫn còn gặp khó khăn trong việc tập trung và ghi nhớ. Các bác sĩ nói thêm rằng còn quá sớm để đánh giá những tác động lâu dài cũng như tình trạng pháp lý sau phiên hành hình thất bại.

    "Mặc dù sự hồi phục về thể chất của bà ấy rất đáng chú ý, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng về những ảnh hưởng lâu dài của những gì bà ấy đã trải qua. Bà Christa đang phải đối mặt với chấn thương tâm lý sâu sắc do sống sót sau một vụ hành quyết bất thành, bao gồm cả nỗi kinh hoàng, đau đớn và sự bất an khi tin rằng mình sắp chết", các luật sư của nữ phạm nhân cho biết.

    Bà Pike là nữ phạm nhân đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm. Vụ hành quyết bất thành ngày 30.9 đã làm dấy lên những tranh luận gay gắt về cách các tiểu bang tại Mỹ thi hành án tử hình. Hôm 7.10, tiểu bang Texas đã thực hiện vụ hành quyết đầu tiên tại Mỹ kể từ sau vụ bất thành ở Tennessee. Phạm nhân là Jamaal Howard, bị kết án vì tội giết người, và cũng bị tiêm thuốc độc.

    Hiện vẫn chưa rõ liệu bang Tennessee có thi hành án tử hình lần 2 đối với bà Pike hay không. Các luật sư của bà cho biết sẽ kêu gọi Thống đốc Bill Lee giảm án tử hình xuống tù chung thân không ân xá. "Bà ấy không bao giờ nên bị thi hành án tử hình thêm một lần nào nữa", đội luật sư nói.

    Ông Lee đã hoãn vụ hành quyết duy nhất còn lại dự kiến diễn ra trong năm nay của Tennessee và ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ hành quyết thất bại. Giám đốc nhà tù của tiểu bang đã từ chức sau vụ hành quyết bất thành.

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