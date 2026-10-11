Sống sót sau khi tiêm 2 liều thuốc độc, tử tù Christa Pike trở lại nhà tù

Theo AFP ngày 11.10, các luật sư của bà Pike cho biết bà đã được đưa trở lại trung tâm cải tạo Deborah K. Johnson, nơi bà bị giam giữ hơn 30 năm qua.

"Bà ấy rất biết ơn những nhân viên ứng cứu đầu tiên và đội ngũ y tế đã chăm sóc mình trong hoàn cảnh đặc biệt này", các luật sư Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey và Kelly Gleason cho biết trong một tuyên bố. Bà Pike hiện tiếp tục được chăm sóc y tế tại nhà tù, trong khi đội ngũ pháp lý cho biết sẽ theo dõi sát quá trình hồi phục.

Tử tù Christa Pike trong ảnh hồ sơ giam giữ năm 2023 tại một trung tâm cải tạo thuộc bang Tennessee, Mỹ

ẢNH: REUTERS

Tử tù 50 tuổi bị tiêm 2 liều thuốc độc pentobarbital trong vụ hành quyết ngày 30.9 nhưng không tử vong. Sau đó, bà được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Các luật sư cho biết họ từng được thông báo rằng bà Pike rơi vào tình trạng chết não, song vài ngày sau bà bất ngờ tỉnh lại. Đến ngày 8.10, bà đã có thể đứng dậy và đi lại, dù vẫn trong trạng thái "hơi mơ hồ" và khả năng vận động 2 tay còn hạn chế.

Hiện giới chức Tennessee chưa công bố nguyên nhân chính thức khiến quá trình hành quyết thất bại. Các chuyên gia y tế đã đưa ra một số giả thuyết như thuốc không đi hoàn toàn vào tĩnh mạch, tĩnh mạch bị vỡ hoặc thuốc gặp vấn đề.

Trước vụ hành quyết, đội ngũ luật sư của bà Pike từng cảnh báo việc tiếp cận tĩnh mạch của bà gặp khó khăn và cho rằng quy trình tiêm thuốc có thể gây đau đớn không cần thiết. Theo Trung tâm thông tin án tử hình (DPI), bà Pike là trường hợp hiếm hoi sống sót sau khi đã được tiêm lượng thuốc dùng trong một vụ hành quyết.

Bà Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Slemmer (19 tuổi) tại Tennessee năm 1995. Khi đó Pike 18 tuổi. Bà đã bị giam trong khu tử tù khoảng 30 năm trước khi bang tiến hành thi hành án ngày 30.9.

Sau vụ hành quyết bất thành, các luật sư tiếp tục đề nghị Thống đốc Tennessee Bill Lee giảm án cho bà Pike xuống tù chung thân. Ông Lee sau đó tạm đình chỉ các vụ hành quyết tại bang để chờ một cuộc điều tra độc lập.

Vụ việc cũng làm nóng trở lại tranh luận về án tử hình tại Mỹ. Án tử hình đã bị bãi bỏ ở 23 trong số 50 tiểu bang của Mỹ, trong khi 3 tiểu bang khác - California, Oregon và Pennsylvania - đang áp dụng lệnh tạm hoãn thi hành án.

Tranh luận càng gia tăng sau khi Lầu Năm Góc xác nhận kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết bằng xử bắn đối với cựu bác sĩ tâm thần quân đội Nidal Hasan vào ngày 3.12. Ông Hasan bị kết án vì vụ xả súng tại Fort Hood, bang Texas, năm 2009 khiến 13 người thiệt mạng, theo The Guardian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10.10 cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phát trực tiếp hay không. "Có 2 luồng quan điểm: công khai và không công khai", ông nói, cho rằng việc phát sóng có thể mang tính răn đe.