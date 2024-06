Nữ vũ công được dân mạng khen 'tài sắc vẹn toàn'...

Thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu…

Nữ vũ công ấy là Lê Hoàng Nga My (29 tuổi), ngụ ở TP.HCM, thành viên của Vũ đoàn Bước nhảy.

Với những khán giả đã từng xem các chương trình như: Rap Việt, The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ) Người ấy là ai…, chắc hẳn không lạ gì Nga My. Bởi lẽ cô gái xinh đẹp này chính là biên đạo múa của các chương trình ấy, đồng thời trực tiếp xuất hiện trong khá nhiều tiết mục, để lại ấn tượng với những bước nhảy điêu luyện khiến người xem mê đắm.

Nga My (bên trái) biểu diễn cùng Hương Giang NVCC

Nga My cũng là "gương mặt quen thuộc" trong các tiết mục ở nhiều MV, liveshow, để thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu cùng với các ca sĩ đình đám như: Thu Minh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh…

Chính ngôn ngữ hình thể và biểu cảm chuyển tải đủ đầy cảm xúc trong từng giai điệu âm nhạc đã giúp Nga My có những phần trình diễn bắt mắt, cuốn hút.

Những thành công ấy không tự dưng mà có. Như Nga My chia sẻ, đó là "quả ngọt" sau những kiên trì, đam mê trên hành trình học tập và rèn luyện khá dài.

Nga My (bên phải) trong một tiết mục với Đàm Vĩnh Hưng NVCC

Cô gái có gương mặt khả ái cho hay đã bén duyên với múa từ năm 3 tuổi và dành 7 năm để học ở Trường trung cấp Múa TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, Nga My tiếp tục học 4 năm tại Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội cơ sở TP.HCM. Và muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp, có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình làm nghề, chạm ngõ với đa dạng thể loại, Nga My tham gia vào Vũ đoàn Bước nhảy và trở thành vũ công chuyên nghiệp suốt 13 năm qua.

"Có lẽ theo đuổi nghề vũ công là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi đến hiện tại. Bởi tôi được gia đình, nhất là mẹ, luôn động viên, ủng hộ và đồng hành. Đã từng có những người hỏi, liệu có cảm thấy hối tiếc khi không chọn một nghề khác thay vì làm vũ công? Tôi trả lời không. Làm nghề này, tôi được theo đuổi đam mê của mình, được gặp những nghệ sĩ thần tượng, có thêm nhiều mối quan hệ trong cộng đồng vũ công Việt Nam", Nga My thổ lộ.

Nữ vũ công Nga My NVCC

Làm thế nào có được cảm hứng, ý tưởng để biên đạo những động tác, màn trình diễn đẹp mắt và cảm xúc? Nữ vũ công 29 tuổi cho hay: "Đó là nhờ việc học hỏi kinh nghiệm từ những "đàn anh, đàn chị" đi trước, đạo diễn các chương trình, nghệ sĩ thể hiện ca khúc. Sau khi nghe từng ca từ, sẽ phải suy nghĩ để hình dung, mường tượng và viết ra những câu chuyện bằng vũ đạo một cách bài bản, chỉn chu nhất...".

Tuy nhiên, từ ý tưởng cho đến những màn thể hiện trên sân khấu, trong các MV… là một quá trình "khổ ải trần ai". "Khán giả thường chỉ thấy kết quả trong thời gian ngắn (ý những màn trình diễn chỉ vài phút – PV) chứ chẳng thể thấy quá trình tập luyện. Đó là sự nỗ lực, tận hiến vì nghệ thuật của anh em vũ công. Tập luyện, chạy chương trình… bất kể đêm ngày hay thời tiết", Nga My tiết lộ.

Chia sẻ thêm về quá trình làm nghệ thuật trong vai trò vũ công, Nga My cho biết cũng đã từng gặp những sự cố, tai nạn. "Tuy nhiên, những điều không may chẳng khiến bản thân nản chí. Nhất là khi có tình yêu với nghề đủ lớn, thì sẽ kiên trì vượt qua tất cả những xui rủi một cách dễ dàng. Những mệt mỏi hay vất vả cũng chẳng "thấm tháp" gì nếu có sự đam mê bỏng cháy", nữ vũ công cho hay.

Nga My là biên đạo múa của nhiều chương trình truyền hình NVCC

Làm vũ công, liệu có cám dỗ?

Dẫu có sự đóng góp lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho phần biểu diễn của ca sĩ, thế nhưng không thể phủ nhận việc tồn tại những định kiến về nghề vũ công và những người làm nghề này. Chẳng hạn như những xì xầm tiêu cực: "chỉ biết nhảy nhót", "ăn mặc khiêu gợi", "khua tay múa chân sau ca sĩ"…

Nga My cho rằng: "Đúng là có những mặc định ấy. Tuy nhiên bao lời tiêu cực, cái nhìn không đúng ấy chẳng khiến những vũ công quan tâm hay bị ảnh hưởng, chi phối. Tôi cũng như những đồng nghiệp, khi lên sân khấu, chỉ biết cần phải luôn nỗ lực để có những màn trình diễn hay nhất dành tặng khán giả. Chúng tôi hạnh phúc sau mỗi tác phẩm được thể hiện tròn trịa". Nga My nói thêm: "Có tín hiệu vui là, dường như những định kiến không đúng ngày càng ít đi. Vì tôi đã thấy khán giả hiện nay quan tâm, yêu quý những vũ công nhiều hơn. Mọi người đã và đang ngày càng có cái nhìn nhẹ nhàng, dễ chịu hơn với các vũ công", Nga My chia sẻ.

Nga My là vũ công chuyên nghiệp được 13 năm NVCC

Theo Nga My, với bất kỳ nghề nào cũng có sự cám dỗ. Và nghề vũ công không ngoại lệ. Đặc biệt là những vũ công tham gia các hoạt động giải trí về đêm tại các bar, club. "Tuy nhiên, quan trọng là mỗi người sẽ biết cách để khiến người khác phải tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng nghề vũ công. Cần tự đặt ra những giới hạn để phòng ngừa những cám dỗ", Nga My nói.

Trở lại danh xưng nữ vũ công "tài sắc vẹn toàn" mà nhiều khán giả hâm mộ đặt cho cô, Nga My bảo rằng: "Đó là sự ưu ái quá lớn cho tôi. Tôi thấy hiện nay rất nhiều người trẻ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Tôi chỉ may mắn vì vào nghề lâu hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và… ở độ tuổi lớn hơn. Tôi tự nhận mình có sắc đẹp... trung bình. Dẫu vậy, trong những màn trình diễn, tôi tự tin là dẫu đứng ở vị trí nào thì cũng có thể tạo ra sức hút và độ sáng trên sân khấu".

Nữ vũ công xinh đẹp của Vũ đoàn Bước nhảy NVCC

Nói về dự định trong thời gian đến, cô gái có ngoại hình thu hút và gương mặt xinh đẹp này cho biết: "Tôi hy vọng là sẽ đứng lớp và tham gia hoạt động đào tạo. Có thể sẽ mở trung tâm để hướng dẫn, dạy thiếu nhi nhảy. Qua đó, giúp các em biết nhảy múa bằng cảm xúc, bằng động tác, bằng niềm đam mê thật sự. Đồng thời khơi gợi để những người trẻ biết đến và tham gia vào nghề vũ công nhiều hơn. Cùng chung tay xây dựng cộng đồng vũ công vững mạnh".

Ngoài ra, Nga My cũng thổ lộ việc sẽ luôn trau dồi, học hỏi nhiều hơn về tư duy biên đạo, đạo diễn sân khấu… để ngày càng có nhiều hơn những tác phẩm có tính sáng tạo riêng biệt. Bên cạnh đó còn muốn thử sức với lĩnh vực diễn xuất và lồng tiếng phim.

Nga My có ngoại hình thu hút và gương mặt xinh đẹp NVCC

Chia sẻ với những người trẻ, đặc biệt là giới nữ, có ý định theo đuổi nghề vũ công, Nga My nói: "Đừng ngại ngùng, lo lắng với những "xì xào", định kiến không đúng. Nếu có sự đam mê, hãy mạnh dạn thể hiện bằng tất cả sự nhiệt huyết. Sự chăm chỉ khổ luyện và liên tục học hỏi có thể giúp thành công".

Về ước mơ của bản thân, Nga My chia sẻ mong cuộc sống hạnh phúc. "Với tôi, hạnh phúc là khi có một nghề để "say", một người để yêu và có những người thân bên cạnh để thương. Tôi đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của bản thân. Hy vọng hạnh phúc này mãi bền vững", nữ vũ công nói.