Nửa chén này mỗi ngày giúp phòng bệnh tim mạch cho mọi lứa tuổi

Nghiên cứu đầu tiên, được công bố trên tạp chí y khoa BMC Medicine, đã phân tích dữ liệu của gần 15.000 người tham gia từ Khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia Mỹ, nhằm tìm hiểu tác động của chế độ ăn Portfolio đối với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và do mọi nguyên nhân, theo trang tin y khoa Medical Express.

Các nhà khoa học tại Bệnh viện St. Michael và Đại học Toronto (Canada), đã kiểm tra thói quen ăn uống của người tham gia bằng cách sử dụng khảo sát chế độ ăn uống trong 24 giờ và bảng câu hỏi về tần suất ăn uống.

Chế độ ăn Portfolio là chế độ ăn được thiết kế để giảm mức cholesterol, giúp bảo vệ chống lại bệnh tim Ảnh minh họa: AI

Chế độ ăn Portfolio - vốn được thiết kế để giảm mức cholesterol, giúp bảo vệ chống lại bệnh tim, tập trung vào 4 nhóm thực phẩm sau:

Các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng…

Đạm thực vật như các loại đậu hoặc đậu nành.

Chất xơ hòa tan (nhớt) như táo, yến mạch, cà tím, đậu bắp, quả mọng và trái cây họ cam quýt.

Thực phẩm giàu phytosterol (có nhiều trong hạt, ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây) và axit béo không bão hòa đơn từ các loại dầu thực vật.

Tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa và cholesterol.

Trong 22 năm theo dõi, có 2.300 ca tử vong do bệnh tim mạch, bao gồm 1.887 ca tử vong do bệnh tim mạch vành, 413 ca tử vong do đột quỵ và 6.238 ca tử vong do mọi nguyên nhân.

Nửa chén đậu nấu chín giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch

Kết quả đã phát hiện tuân thủ chế độ ăn Portfolio giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, bệnh tim mạch vành và tử vong do mọi nguyên nhân.

Cụ thể, những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn này đã giảm các yếu tố nguy cơ, như lipid máu, tình trạng viêm và lượng đường trong máu cao. Đặc biệt, họ đã giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, 18% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và giảm 14% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.

Đáng chú ý, ngay cả tuân thủ ở mức độ vừa phải cũng mang lại những lợi ích không tưởng, bao gồm giảm 12% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 14% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và giảm 12% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, theo Medical Express.

Tiến sĩ Meaghan Kavanagh, Đại học Toronto, cho biết: Ngay cả khi thêm một lượng nhỏ những thực phẩm kể trên, như một nắm hạt hoặc nửa chén đậu nấu chín, cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu mà không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Giáo sư David Jenkins từ Đại học Toronto cũng cho hay: Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy chế độ ăn này giúp giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân.

Một nắm hạt hoặc nửa chén đậu nấu chín, cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu mà không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt Ảnh: AI

Hiệu quả cho mọi lứa tuổi

Nghiên cứu thứ 2 được công bố trên tạp chí y khoa BMC Public Health, đã xem xét dữ liệu của khoảng 1.500 người ở độ tuổi 20, từ Nghiên cứu dinh dưỡng và sức khỏe Toronto.

Tác giả nghiên cứu chính, Victoria Chen, thạc sĩ khoa học dinh dưỡng, Đại học Toronto, cho biết: Ngay cả ở nhóm có nguy cơ thấp, tuân thủ chế độ ăn Portfolio cũng giúp giảm cholesterol xấu và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác như cholesterol tổng và huyết áp. Các tác giả nghiên cứu cho biết áp dụng chế độ ăn này sớm có thể giúp hạn chế mức cholesterol xấu trong suốt cuộc đời và trì hoãn nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cụ thể, tuân thủ 50% chế độ ăn Portfolio từ trẻ có thể trì hoãn việc việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau này trong cuộc sống khoảng 6 năm. Và tuân thủ nghiêm ngặt có thể trì hoãn tới 13 năm.

Một nghiên cứu khác cũng phát hiện tuân thủ chế độ ăn Portfolio giúp giảm đến 30% mức cholesterol xấu - tương đương với hiệu quả của thuốc trị mỡ máu statin.