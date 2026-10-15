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    Nửa đêm bắn lén đồng nghiệp ở Lào, bị bắt khi định trốn qua Trung Quốc

    Bá Cường
    Bá Cường
    Sau khi dùng súng bắn đồng nghiệp ở Lào, Giang đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam để di chuyển lên các tỉnh thành phía bắc nhằm trốn qua Trung Quốc, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Ngày 15.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Giang (31 tuổi, ở thành phố Hà Nội) về tội "giết người".

    Trước đó, vào ngày 3.9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc anh P.A.T (31 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

    Nửa đêm bắn lén đồng nghiệp ở Lào, bị bắt khi định trốn qua Trung Quốc- Ảnh 1.

    Nguyễn Đình Giang tại cơ quan điều tra

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

    Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vào sáng 2.9, khi anh T. đang ngủ tại một khách sạn ở huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) thì bị một người bịt kín mặt xông vào phòng, dùng súng bắn gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

    Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nhanh chóng làm rõ người bịt mặt là Nguyễn Đình Giang, đồng nghiệp của anh T. làm việc ở Lào.

    Ngày 14.9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Nguyễn Đình Giang.

    Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn cá nhân, Giang đã dùng súng ngắn bắn anh T. sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên tỉnh Lai Châu nhằm trốn sang Trung Quốc.

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