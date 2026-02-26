Nửa đêm lẻn vào nhà, khống chế cụ bà để cướp vàng

Ngày 26.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ nghi phạm khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Nghi phạm Hồ Tất Tân Toàn tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG HÀ

Trước đó, ngày 25.2, Công an phường Đông Hà tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

Theo trình báo, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 24.2, khi bà Phan Thị Mỵ (79 tuổi) đang ngủ tại nhà riêng thì một nam thanh niên lẻn vào, dùng vũ lực khống chế, cướp một đôi bông tai vàng và hơn 1 triệu đồng.

Nắm được thông tin, Công an phường Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra. Trong ngày 25.2, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là Hồ Tất Tân Toàn (25 tuổi, trú phường Đông Hà).

Tại cơ quan điều tra, Toàn đã khai nhận hành vi của mình. Lực lượng chức năng cũng thu giữ các tang vật liên quan gồm 1 đôi bông tai vàng và 1,2 triệu đồng.

Vụ cướp vàng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.