Thời sự

Nửa đêm lẻn vào nhà, khống chế cụ bà để cướp vàng

Bá Cường
Bá Cường
26/02/2026 19:00 GMT+7

Một nam thanh niên tại Quảng Trị đã lẻn vào nhà, khống chế cụ bà rồi cướp vàng cùng một số tiền mặt.

Ngày 26.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ nghi phạm khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Nửa đêm đột nhập nhà dân, nam thanh niên khống chế cụ bà 79 tuổi cướp vàng - Ảnh 1.

Nghi phạm Hồ Tất Tân Toàn tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG HÀ

Trước đó, ngày 25.2, Công an phường Đông Hà tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

Theo trình báo, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 24.2, khi bà Phan Thị Mỵ (79 tuổi) đang ngủ tại nhà riêng thì một nam thanh niên lẻn vào, dùng vũ lực khống chế, cướp một đôi bông tai vàng và hơn 1 triệu đồng.

Nắm được thông tin, Công an phường Đông Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra. Trong ngày 25.2, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là Hồ Tất Tân Toàn (25 tuổi, trú phường Đông Hà).

Tại cơ quan điều tra, Toàn đã khai nhận hành vi của mình. Lực lượng chức năng cũng thu giữ các tang vật liên quan gồm 1 đôi bông tai vàng và 1,2 triệu đồng.

Vụ cướp vàng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Ô tô Mercedes đậu trên đường Chính Hữu (thành phố Đà Nẵng) bất ngờ bị trộm lấy mất; camera an ninh ghi lại cảnh kẻ trộm ô tô nghi là người nước ngoài lái xe rời khỏi hiện trường theo hướng đi phố cổ Hội An.

