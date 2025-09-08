Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vào trường tiểu học cướp vàng của học sinh

Trần Ngọc
Trần Ngọc
08/09/2025 10:40 GMT+7

Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Đặng Anh Lộc (31 tuổi) khi Lộc 2 lần lẻn vào trường tiểu học đe dọa và cướp vàng của học sinh.

Sáng ngày 8.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ P.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Lộc là nghi phạm đã trà trộn vào Trường tiểu học Nguyễn Du (K.Bình Long 1, P.Long Xuyên) cướp vàng nữ trang của 2 học sinh.

Vào trường tiểu học cướp vàng của học sinh- Ảnh 1.

Nghi phạm Đặng Anh Lộc khai báo về việc lẻn vào trường tiểu học hăm dọa cướp vàng của học sinh

ẢNH: CTV

Trước đó, sáng ngày 5.9, Công an P.Long Xuyên nhận được tin báo của em N.K.Q (10 tuổi, học sinh trường Trường tiểu học Nguyễn Du đến Công an P.Long Xuyên trình báo), trước đó vào khoảng 7 giờ cùng ngày em bị một người lạ mặt tóc dài, đẩy vào nhà vệ sinh của trường, rồi hăm dọa cướp đi của em 1 đôi bông tai vàng 18K, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 7.9, Công an P.Long Xuyên đã xác định Đặng Anh Lộc là nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên nên tiến hành bắt giữ Lộc.

Vào trường tiểu học cướp vàng của học sinh- Ảnh 2.

Nghi phạm Đặng Anh Lộc và hiện trường thực hiện vụ cướp vàng

ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận, khoảng 6 giờ ngày 5.9 Lộc đi bộ từ nhà rồi lẻn vào Trường tiểu học Nguyễn Du để tìm các em học sinh cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Khi phát hiện em N.K.Q có đeo nữ trang nên Lộc đi theo, rồi đẩy em Q. vào nhà vệ sinh hăm dọa và tháo đôi bông tai của em. Ngoài ra, Lộc còn thừa nhận trước đó 1 ngày cũng tại Trường tiểu học Nguyễn Du, cũng với thủ đoạn nêu trên, Lộc đã cướp tài sản của một em học sinh khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an P.Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

An Giang: Tạm giữ nghi phạm chặn đường đánh người dân, cướp xe máy

An Giang: Tạm giữ nghi phạm chặn đường đánh người dân, cướp xe máy

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Danh Cảnh (22 tuổi, ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp xe máy người đi đường.

Khám phá thêm chủ đề

cướp vàng bắt giữ Điều Tra cướp vàng của trẻ em cướp của học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận