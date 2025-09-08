Vào trường tiểu học cướp vàng của học sinh

Sáng ngày 8.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ P.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Lộc là nghi phạm đã trà trộn vào Trường tiểu học Nguyễn Du (K.Bình Long 1, P.Long Xuyên) cướp vàng nữ trang của 2 học sinh.

Nghi phạm Đặng Anh Lộc khai báo về việc lẻn vào trường tiểu học hăm dọa cướp vàng của học sinh ẢNH: CTV

Trước đó, sáng ngày 5.9, Công an P.Long Xuyên nhận được tin báo của em N.K.Q (10 tuổi, học sinh trường Trường tiểu học Nguyễn Du đến Công an P.Long Xuyên trình báo), trước đó vào khoảng 7 giờ cùng ngày em bị một người lạ mặt tóc dài, đẩy vào nhà vệ sinh của trường, rồi hăm dọa cướp đi của em 1 đôi bông tai vàng 18K, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 7.9, Công an P.Long Xuyên đã xác định Đặng Anh Lộc là nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên nên tiến hành bắt giữ Lộc.

Nghi phạm Đặng Anh Lộc và hiện trường thực hiện vụ cướp vàng ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận, khoảng 6 giờ ngày 5.9 Lộc đi bộ từ nhà rồi lẻn vào Trường tiểu học Nguyễn Du để tìm các em học sinh cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Khi phát hiện em N.K.Q có đeo nữ trang nên Lộc đi theo, rồi đẩy em Q. vào nhà vệ sinh hăm dọa và tháo đôi bông tai của em. Ngoài ra, Lộc còn thừa nhận trước đó 1 ngày cũng tại Trường tiểu học Nguyễn Du, cũng với thủ đoạn nêu trên, Lộc đã cướp tài sản của một em học sinh khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an P.Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.