Núi Bà Đen nhiều lần có người lạc đường trong đêm: Cần xuống núi trước mấy giờ?

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) mới phát cảnh báo đến du khách về thời gian hoàn tất việc leo xuống núi trong ngày là trước 17 giờ 30.

Vào lúc 19 giờ 20 ngày 24.10, Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban quản lý Khu du lịch tiếp nhận tin báo về trường hợp một du khách bị lạc đường tại khu vực trụ điện số 45 trên tuyến đường Cột Điện. Do trời tối, địa hình dốc đá hiểm trở, du khách không thể tự tìm đường xuống núi an toàn.

Du khách di chuyển xuống chân núi Bà Đen Ảnh: Phan Diệp

Nhận tin báo, đội cứu hộ cứu nạn đã liên hệ trực tiếp qua điện thoại để hướng dẫn, trấn an du khách. Sau đó, đội triển khai lực lượng, trang bị đèn pin chuyên dụng, nước uống và dụng cụ y tế để di chuyển đến vị trí của du khách.

Sau khi kiểm tra sức khỏe ban đầu, cung cấp nước uống, hỗ trợ phục hồi thể lực và động viên tinh thần, lực lượng cứu hộ đưa du khách xuống chân núi an toàn vào lúc 20 giờ 58 cùng ngày.

Tình trạng du khách xuống núi Bà Đen trong đêm, bị mất phương hướng, lạc đường trong đêm phải nhờ giải cứu đã nhiều lần xảy ra trước đây ở núi Bà Đen. Địa hình ở đây dốc đá hiểm trở, trơn trượt vào mùa mưa, nhiều du khách không chỉ lạc đường, mất sức mà còn gặp tai nạn dẫn đến chấn thương.

Theo đó, ban quản lý khuyến cáo du khách: