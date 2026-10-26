Núi Bà Đen nhiều lần có người lạc đường trong đêm: Cần xuống núi trước mấy giờ?

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) mới phát cảnh báo đến du khách về thời gian hoàn tất việc leo xuống núi trong ngày là trước 17 giờ 30.
Nhận tin báo, đội cứu hộ cứu nạn đã liên hệ trực tiếp qua điện thoại để hướng dẫn, trấn an du khách. Sau đó, đội triển khai lực lượng, trang bị đèn pin chuyên dụng, nước uống và dụng cụ y tế để di chuyển đến vị trí của du khách.
Sau khi kiểm tra sức khỏe ban đầu, cung cấp nước uống, hỗ trợ phục hồi thể lực và động viên tinh thần, lực lượng cứu hộ đưa du khách xuống chân núi an toàn vào lúc 20 giờ 58 cùng ngày.
Tình trạng du khách xuống núi Bà Đen trong đêm, bị mất phương hướng, lạc đường trong đêm phải nhờ giải cứu đã nhiều lần xảy ra trước đây ở núi Bà Đen. Địa hình ở đây dốc đá hiểm trở, trơn trượt vào mùa mưa, nhiều du khách không chỉ lạc đường, mất sức mà còn gặp tai nạn dẫn đến chấn thương.
Theo đó, ban quản lý khuyến cáo du khách:
- Chủ động thời gian di chuyển: Bắt đầu hành trình từ sớm, bố trí thời gian hợp lý và hoàn thành việc xuống núi trước 17 giờ 30. Không tiếp tục di chuyển khi trời tối nếu không bảo đảm điều kiện an toàn và trang thiết bị cần thiết.
- Tuyệt đối không tự ý cắm trại, dựng lều lưu trú qua đêm trong rừng đặc dụng và trên sườn núi.
- Thực hiện đăng ký, cung cấp đầy đủ thông tin tại chốt bảo vệ (tuyến Cột Điện) trước khi leo núi để phục vụ công tác quản lý, theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị: Mang theo đèn pin, pin dự phòng, nước uống, áo mưa, dụng cụ sơ cứu cá nhân và các vật dụng thiết yếu phù hợp với hành trình.
- Di chuyển theo nhóm, đúng tuyến đường: Nên đi từ 2 người trở lên, tuân thủ tuyến đường được phép, không tự ý rẽ vào các lối mòn lạ hoặc khu vực có địa hình hiểm trở. Chủ động dừng hành trình khi thời tiết diễn biến bất lợi hoặc xuất hiện dấu hiệu mất an toàn.
- Khi cần hỗ trợ, cần gọi đường dây nóng ban quản lý theo số: 0276.387.5678.
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