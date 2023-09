Núi Phú Sĩ đang 'gào thét đau đớn', vì sao?

Hôm 9.9, phát biểu trên đài CNN, ông Izumi cảnh báo núi Phú Sĩ phải đối mặt với một khủng hoảng thực sự vì dòng du khách không thể kiểm soát. Ông cũng lo địa điểm hành hương nổi tiếng này sẽ sớm trở nên kém hấp dẫn đến mức không ai muốn đến nữa.

Theo các quan chức chính phủ, trong cơn bùng nổ du lịch hậu Covid, hàng nghìn người đã đi leo núi Phú Sĩ, gây thiệt hại về môi trường và gây thêm áp lực cho các dịch vụ sơ cứu của địa phương.

Dù đã có chiến dịch kêu gọi du khách không xả rác và các tình nguyện viên dọn hàng tấn rác mỗi năm, cả những người đi bộ lâu năm lẫn người chăm sóc núi Phú Sĩ đều phàn nàn về tình trạng quá tải và rác thải dồn đống dọc đường.

Du khách chụp hình ở núi Phú Sĩ hôm 9.9 REUTERS

Đài CNN dẫn lời kiểm lâm viên Miho Sakurai cho biết đã có quá nhiều người đến núi Phú Sĩ, trong đó có nhiều người thiếu kinh nghiệm, trang phục không phù hợp nên dễ bị hạ thân nhiệt hoặc say độ cao. Do đó, yêu cầu cứu hộ đã tăng 50% so với năm ngoái và 1 người đã thiệt mạng vào tháng 4 trong một vụ tai nạn leo núi.

Là một ngọn núi lửa đang hoạt động ở độ cao 3.776 m, nổi tiếng với lớp tuyết phủ đẹp như tranh vẽ và là một trong những biểu tượng quốc gia của Nhật Bản, Phú Sĩ đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2013. Số lượng du khách đến đây đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2012 đến năm 2019 lên 5,1 triệu, theo hãng tin CNA.

Tuần này, các quan chức chính phủ đã họp để thảo luận về tình trạng quá tải và ý thức kém tại các địa điểm du lịch có mật độ giao thông cao. Tại đây, Thống đốc Yamanashi Kotaro Nagasaki kêu gọi chú trọng chất lượng hơn số lượng về du lịch ở núi Phú Sĩ.