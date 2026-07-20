Nước Anh hôm nay có tân thủ tướng

Theo Hãng tin Reuters, sau khi Thủ tướng Keir Starmer đệ đơn từ chức lên Vua Charles III ngày 20.7, ông Burnham cũng sẽ diện kiến nhà vua để chính thức tiếp quản ghế thủ tướng.

Trên cương vị mới, ông Burnham sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại văn phòng thủ tướng ở Số 10 Phố Downing. Ông Burnham sẽ đối mặt với nhiều thách thức về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. Ông cũng sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 7 tại Anh trong 10 năm qua.

Lãnh đạo Công đảng Anh Andy Burnham (phải) gặp gỡ người dân hôm 17.7 ẢNH: REUTERS

Nhiệm vụ đầu tiên của ông là công bố thành phần nội các mới, chủ đề đang gây nhiều tranh luận trong nội bộ Công đảng cầm quyền.

Phát biểu hồi cuối tuần trước, ông mô tả việc được bầu làm lãnh đạo Công đảng là "khoảnh khắc thay đổi quan trọng nhất trong nền chính trị của chúng ta suốt 40 năm qua". Ông cam kết thay đổi triệt để hệ thống chính trị Anh nhằm nhanh chóng nâng cao mức sống của người dân.

Ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một quốc gia nơi chi phí sinh hoạt phải chăng hơn và cuộc sống của mọi người dân đều được nâng tầm, đồng thời hứa hẹn mang lại niềm hy vọng và sự thay đổi mà nước Anh "đang khát khao".

Giới quan sát đặc biệt chú ý đến người sẽ được ông Burnham tin tưởng để ngồi vào ghế bộ trưởng tài chính. Theo Reuters, những rạn nứt giữa thủ tướng và lãnh đạo cơ quan này từng là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các chính quyền tiền nhiệm.

Vào ngày 19.7, một trong những động thái đầu tiên của chính quyền mới là hủy bỏ kế hoạch yêu cầu mọi nhân viên phải có thẻ căn cước kỹ thuật số. Đây vốn là chương trình được thiết kế để giải quyết tình trạng nhập cư trái phép, thế nhưng bị các nhà lập pháp đánh giá là thất bại.

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào các quyết định của ông Burnham về thuế, chi tiêu công, dầu khí và quản lý các công ty tiện ích không hiệu quả.