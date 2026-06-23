Ông Trump nêu lý do Thủ tướng Anh Starmer mất ghế

Tổng thống Trump cho rằng Thủ tướng Starmer đã "tự gây tổn hại nghiêm trọng" cho mình trong các vấn đề năng lượng, nhập cư và cách xử lý quan hệ với Mỹ.

"Tôi nghĩ ông ấy là một người đáng mến", AFP dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sau đó chỉ trích chính sách năng lượng của Anh, cho rằng London đã sai lầm khi không khai thác dầu ở biển Bắc mà cho phép xây dựng quá nhiều tua bin gió.

"Quý vị có biết Anh mua phần lớn năng lượng của mình ở đâu không? Na Uy. Các bạn biết Na Uy lấy dầu ở đâu không? Biển Bắc", ông Trump nói. Theo ông, Anh sở hữu một phần biển Bắc có tiềm năng lớn hơn nhưng không khai thác vì lý do môi trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng ngày 27.2.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Trump, người từng dự đoán sự từ chức của ông Starmer trên mạng xã hội Truth Social, gọi nhà lãnh đạo Anh là "một người bạn", nhưng cho rằng ông đã không đủ ủng hộ Mỹ trong NATO và cuộc chiến với Iran.

Hai nhà lãnh đạo được cho là từng bất đồng về việc Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh tại Síp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông Trump bày tỏ thất vọng khi Anh mất nhiều thời gian để phê duyệt yêu cầu của Washington sử dụng căn cứ không quân RAF Akrotiri ở đảo Síp.

Tổng thống Mỹ cho rằng sự chần chừ này là "một bước đi sai lầm" và đã "gây tổn hại nghiêm trọng" cho thủ tướng Anh. "Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp. Nhưng ông ấy có 2 vấn đề: năng lượng và nhập cư, cùng với tội phạm. Ông ấy thật sự đã tự gây tổn hại rất nghiêm trọng cho chính mình", ông Trump nói.

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố từ chức

Ông Starmer ngày 22.6 tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Công đảng, nhưng tiếp tục giữ chức thủ tướng trong thời gian chuyển giao quyền lực. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng ông chịu áp lực từ các nghị sĩ trong đảng, trong bối cảnh chính phủ đối mặt kết quả kém trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực, theo Reuters.

Trong một bài phát biểu, Thủ tướng Starmer nói ông đã lắng nghe ý kiến từ Công đảng và nhận ra rằng mình không còn là người phù hợp để dẫn dắt đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến năm 2029.

Ông Starmer cũng cam kết sẽ làm "mọi thứ có thể" để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra trật tự. Chính trị gia kỳ cựu của Công đảng Anh Andy Burnham, cựu thị trưởng Đại đô thị Manchester, hiện được xem là ứng viên sáng giá kế nhiệm ông Starmer sau khi trở lại Quốc hội. Nếu trở thành thủ tướng, ông Burnham có thể là thủ tướng thứ 7 của Anh trong vòng một thập niên.