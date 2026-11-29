Sáng 29.11, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở phường Tam Kỳ mênh mông nước, lực lượng chức năng cùng các thành viên tổ bầu cử đã tổ chức đưa hòm phiếu lưu động đến tận nhà dân bị ngập sâu tại tổ dân phố Tứ Bàn, giúp bà con tham gia bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài từ tối 28.11 đến sáng 29.11 khiến nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng ở phường Tam Kỳ ngập sâu. Tại tổ dân phố Tứ Bàn, nước ngập sâu từ 1 – 1,5 m, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, một số khu vực bị chia cắt.

Nước lũ ngập sâu, lực lượng chức năng chèo ghe đưa hòm phiếu đến tận nhà dân ở tổ dân phố Tứ Bàn (phường Tam Kỳ) ẢNH: T.HỒNG

Trước tình hình này, thay vì để người dân phải lội nước đến điểm bỏ phiếu, lực lượng chức năng và tổ bầu cử đã chủ động chèo ghe mang theo hòm phiếu vượt qua những tuyến đường ngập nước để tiếp cận các khu dân cư.

Các thành viên tổ bầu cử chèo ghe giữa dòng nước lũ, đưa hòm phiếu đến tận hiên nhà để người dân bỏ phiếu tạo nên hình ảnh đặc biệt trong ngày bầu tổ trưởng tổ dân phố.

Bà Trần Mai (64 tuổi, ở tổ dân phố Tứ Bàn) cho biết từ ngày 28.11, nước lũ lên nhanh, nhiều đoạn đường ngập sâu khiến việc đi lại rất khó khăn.

Gia đình bà lo lắng không thể đến điểm bỏ phiếu theo kế hoạch. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng chèo ghe đưa hòm phiếu đến tận nhà, bà Mai cùng nhiều người dân rất xúc động.

Người dân vùng ngập lụt bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố ẢNH: T.HỒNG

"Nhà cửa đang ngập nước, đi lại không thuận tiện nhưng các anh vẫn chèo ghe mang hòm phiếu đến tận nơi để người dân được bỏ phiếu. Bà con rất vui vì dù mưa lũ, việc bầu chọn tổ trưởng tổ dân phố vẫn được quan tâm, tạo điều kiện đầy đủ", bà Mai chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tứ Bàn, cho biết nhiều khu vực trên địa bàn tổ dân phố bị ngập sâu, lực lượng chức năng phối hợp với tổ bầu cử triển khai hòm phiếu lưu động, đưa đến những khu vực bị ngập để bà con thực hiện quyền bỏ phiếu.

Theo ông Tiến, tổ dân phố Tứ Bàn có khoảng 550 hộ dân. Để hoạt động bầu tổ trưởng tổ dân phố trong ngày 29.11 không bị gián đoạn, lực lượng chức năng đã phối hợp với tổ bầu cử sử dụng ghe, thuyền vượt qua các khu vực ngập nước.

Hòm phiếu vượt nước lũ đến với người dân tổ dân phố Tứ Bàn ẢNH: T.HỒNG

Việc bỏ phiếu được triển khai đồng loạt trên địa bàn phường trong ngày 29.11. Riêng những khu vực ngập sâu, tổ bầu cử linh hoạt đưa hòm phiếu lưu động đến tận nhà hoặc những địa điểm người dân có thể tiếp cận.

"Không chỉ tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền bỏ phiếu, việc đưa hòm phiếu đến tận nhà trong thời điểm mưa lũ còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi của lực lượng cơ sở với người dân, nhất là những hộ đang gặp khó khăn do thiên tai", ông Tiến nói.

Người dân trực tiếp bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố ẢNH: T.HỒNG

Giữa dòng nước lũ còn bủa vây nhiều khu dân cư ở phường Tam Kỳ, những chuyến ghe chở hòm phiếu len lỏi qua từng con đường, đến tận hiên nhà đã trở thành một hình ảnh đẹp trong ngày bầu tổ trưởng tổ dân phố ẢNH: T.HỒNG

Hình ảnh những chiếc ghe chở hòm phiếu len lỏi vào từng khu dân cư không chỉ giúp hoạt động bầu tổ trưởng tổ dân phố diễn ra đúng kế hoạch mà còn cho thấy sự chủ động, linh hoạt của chính quyền cơ sở trong việc phục vụ người dân ẢNH: T.HỒNG

Tổ dân phố Tứ Bàn có khoảng 550 hộ dân ẢNH: T.HỒNG