Thời sự

Nước lũ sông Cầu cô lập hơn 5.000 người ở Hà Nội

Nguyễn Trường
08/10/2025 16:37 GMT+7

Ảnh hưởng của mưa lũ khiến mực nước sông Cầu dâng cao đã khiến 1.262 hộ với hơn 5.000 người ở xã Trung Giã (Hà Nội) bị cô lập.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 8.10, một lãnh đạo UBND xã Trung Giã (Hà Nội) cho biết, đến 13 giờ 40, mực nước lũ trên sông Cầu vẫn lên, đạt mức 9,14 m (cao hơn báo động 3 là 1,14 m).

Nước lũ sông Cầu cô lập hơn 5.000 người ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa người dân khu vực ngập sâu các thôn An Lạc, Hòa Bình và Đô Tân đến khu vực an toàn trong đêm 7.10

ẢNH: BÙI NGÂN

Do ảnh hưởng của mưa lũ, xã có 12.62 hộ với hơn 5.000 người bị cô, tập trung chủ yếu tại các thôn 8, Đa Hội, Bình An, An Lạc, Hòa Bình và Đô Tân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã, các lực lượng chức năng của xã đang túc trực 24/24h, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ di dời người dân và tài sản khi mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao.

Xã cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm, bảo đảm không để hộ dân nào bị thiếu đói hoặc gặp nguy hiểm. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở được rà soát, theo dõi chặt chẽ. Hơn 1.100 nhân khẩu ở các thôn Hòa Bình, An Lạc đã được vận động di dời đến vị trí an toàn.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê

Do mưa lớn nên hầu hết các tuyến đường ngõ xóm bị ngập cục bộ. Trong đó tỉnh lộ 35 ngập sâu khoảng 20 - 30 cm; quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha Việt Nam và thôn 9 ngập sâu 30 - 50 cm. UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy.

Trước đó, chiều 7.10, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đi kiểm tra tình hình úng ngập tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã. Thôn này cuối tháng 9 vừa qua đã phải sơ tán dân do mưa lớn sau cơn bão số 10. Ngày 8.10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các lực lượng sẵn sàng triển khai phương án hộ đê trên các tuyến sông, nhất là đối với sông Cầu, sông Cà Lồ.


Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử 1,07 m, trung tâm Thái Nguyên cũng ngập sâu

Nước sông Cầu dâng cao hơn 1,07 m so với đỉnh lũ lịch sử từng thiết lập trong cơn bão Yagi năm 2024 khiến nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập sâu. Trắng đêm 7.10, nhiều người dân lên mạng xã hội chia sẻ thông tin cần trợ giúp, cứu hộ.

Sông Cầu nước lũ cô lập dân hà nội xã Trung Giã
