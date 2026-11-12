Nước lũ uy hiếp tuyến đê, nhiều hộ dân ở Gia Lai sơ tán

Ngày 12.11, UBND xã Tuy Phước cho biết đã tổ chức sơ tán 23 hộ dân tại tổ dân phố Vân Hội, đến nơi trú tránh an toàn.

Sáng cùng ngày, người dân tổ dân phố Vân Hội phát hiện nước lũ từ sông Hà Thanh chảy qua thân đê, đổ vào kênh tiêu tại khu vực trạm bơm của địa phương. Dòng nước ngày càng chảy mạnh, tạo thành xoáy, có nguy cơ gây xói lở, phá vỡ thân đê và đe dọa khu dân cư phía trong.

UBND xã Tuy Phước triển khai gia cố khu vực đê Vân Hội ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Tuy Phước khẩn cấp huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường xử lý sự cố. Nhiều lượt xe ben chở đất, đá đổ xuống khu vực dòng nước xoáy nhằm ngăn dòng chảy, gia cố thân đê.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương khẩn trương xúc cát, đóng bao tải, vận chuyển đến các vị trí xung yếu để đắp, gia cố.

Đây là điểm xung yếu thứ hai trên tuyến đê Vân Hội được phát hiện và tổ chức xử lý. Trước đó, một vị trí khác cũng đã được các lực lượng phối hợp gia cố xuyên đêm 11.11.

Người dân phối hợp cùng chính quyền địa phương xúc cát vào bao để gia cố đê ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Trần Phi Long, Trưởng thôn Vân Hội, cho biết khi phát hiện nước chảy xiết, có dấu hiệu bất thường tại thân đê, người dân đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ. Ban nhân dân thôn cũng huy động 16 người tham gia ứng trực, phối hợp gia cố, bảo vệ tuyến đê phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến nước sông Hà Thanh dâng cao, UBND xã đã thông báo, hướng dẫn người dân tại các khu vực xung yếu kê cao tài sản, chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Địa phương đã sơ tán 23 hộ dân sống gần sông Hà Thanh, có nguy cơ ngập sâu đến khu vực cao ráo, bảo đảm điều kiện tránh trú. Người dân cũng được thăm hỏi, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong thời gian sơ tán.

Hiện khu vực xung yếu trên đê Vân Hội đã được gia cố, đảm bảo an toàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hiện chính quyền xã Tuy Phước cùng các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi mực nước sông Hà Thanh, kiểm tra các vị trí xung yếu trên tuyến đê Vân Hội, sẵn sàng nhân lực, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cũng trong ngày 12.11, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các địa phương thuộc khu vực huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn (cũ), khẩn trương sơ tán người dân tại khu vực ngập sâu, có nguy cơ chia cắt, sạt lở đất. Các lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ di dời, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an toàn tại nơi sơ tán.