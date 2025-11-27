Nước mắt Hội Cư ngày trở lại: Lời hứa từ giọt nước mắt tuyệt vọng sau lũ

Ngày 25.11, khi đường vào Hội Cư nước đã rút, được sự tin tưởng của bạn đọc Báo Thanh Niên cùng sự chung tay của Đội Cano 74 Quảng Trị và các nhà hảo tâm, chúng tôi đã trở lại, mang theo những phần quà cùng tiền mặt với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Ba ngày sau lời hứa giữa dòng lũ dữ, PV Thanh Niên và đoàn cứu trợ quay lại Hội Cư (xã Tây Hòa, Đắk Lắk) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cuộc hội ngộ với bà Võ Thị Thủy (57 tuổi) khiến chúng tôi dâng trào cảm xúc đặc biệt. Hôm nay, cũng như những người dân Hội Cư khác, bà tạm gác lại những nỗi đau thương để lo dọn dẹp những gì còn sót lại.

Đây là hơi ấm vật chất đầu tiên sau những ngày người dân Hội Cư sống trong cảnh "mất trắng". Đặc biệt, để giúp các hộ dân có thể bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, bạn đọc Báo Thanh Niên và Đội Cano 74 Quảng Trị kết hợp trao tặng gần 5 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn.

Người dân Hội Cư dọn dẹp nhà cửa sau lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Là người đã dẫn đường cho đoàn vào thôn Hội Cư trong ngày đầu tiên, ông Võ Xuân Bằng trao gửi những lời cảm ơn chân chất, mộc mạc khiến cả đoàn chùng xuống. Chúng tôi hiểu rằng giá trị của sự trở lại thật sự có ý nghĩa trong hoàn cảnh khốn khó này.

Vẫn còn đó khung cảnh tan hoang sau cơn lũ quét, nhưng hôm nay tại Hội Cư đã thấy nắng lên. Từng giờ từng giờ, lực lượng công an cùng người dân đang nỗ lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Dù những mất mát về nhà cửa, tài sản là không thể bù đắp, nhưng những phần quà và đặc biệt là sự trở lại của đoàn cứu trợ có lẽ đã mang đến hơi ấm đầu tiên trong những ngày tái thiết khó khăn tại đây.

Chúng tôi biết rằng, bất kỳ lời hứa nào đều có ý nghĩa của riêng nó. Và khi mang trong mình sứ mệnh truyền tải thông tin đến bạn đọc cả nước, thì lời hứa ấy mang theo cả sức nặng và niềm tin, để cùng chung tay vực dậy sau lũ dữ. Cảm ơn vì những giọt nước mắt. Mong Hội Cư sẽ đón những ngày tươi sáng phía trước...