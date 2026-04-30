Nước mía 'ngon - bổ - rẻ': Uống sao để không hại sức khỏe?

Tiến sĩ Rohinipriyanka Pondugula, bác sĩ đa khoa tại Ấn Độ, cho biết mía là nguồn năng lượng tự nhiên giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe, đặc biệt là gan và thận.
Hỗ trợ thận, tăng đào thải độc tố
Nước mía có đặc tính lợi tiểu, giúp tăng sản xuất nước tiểu, từ đó hỗ trợ loại bỏ độc tố và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Việc sử dụng hợp lý còn giúp giảm cảm giác nóng rát trong các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu - yếu tố có thể ảnh hưởng đến chức năng thận, theo Apolo 24/7.
Tốt cho gan, hỗ trợ giải độc tự nhiên
Mía góp phần hỗ trợ chức năng gan bằng cách duy trì cân bằng sản xuất mật, từ đó giúp tiêu hóa và thải độc hiệu quả hơn. Tính kiềm của nước mía giúp trung hòa axit, hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của gan. Đây cũng là thức uống truyền thống được dùng trong hỗ trợ vàng da nhờ khả năng điều chỉnh bilirubin và bù đắp dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như flavonoid và phenolic trong mía còn giúp bảo vệ tế bào gan trước tổn thương do stress oxy hóa.
Lợi ích với tim mạch và nhiều cơ quan khác
Không chỉ tốt cho gan, thận, nước mía còn mang lại nhiều lợi ích khác. Hàm lượng kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng natri, từ đó góp phần giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ, theo Metropolis.
Các hợp chất chống oxy hóa trong mía cũng được ghi nhận có khả năng giảm nguy cơ một số loại ung thư nhờ ức chế sự hình thành và phát triển của tế bào bất thường.
Bên cạnh đó, nước mía cung cấp năng lượng nhanh từ đường tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ, bổ sung canxi và phốt pho giúp xương chắc khỏe, vitamin C tăng cường miễn dịch và các axit tự nhiên góp phần cải thiện làn da.
Uống nước mía thế nào để không gây hại?
Để tận dụng lợi ích mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, cần lưu ý:
- Chỉ nên uống khoảng nửa ly (100 ml) mỗi ngày để kiểm soát lượng đường nạp vào.
- Nên uống vào giữa ngày, tránh lúc đói hoặc buổi tối để hạn chế tăng đường huyết đột ngột.
- Kết hợp với thực phẩm giàu protein và chất xơ như hạt hoặc sữa chua để ổn định đường huyết.
- Duy trì vận động như đi bộ, yoga và chế độ ăn cân bằng để giảm tác động của đường lên cơ thể,
- Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang dùng thuốc, có bệnh nền, theo Times of India.
