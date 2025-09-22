Nước ngọt, máy lạnh loại nào sẽ bị tính thuế tiêu thụ đặc biệt?

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2026) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề cập đến đối tượng chịu thuế. Một điểm mới của luật là bổ sung nước giải khát có hàm lượng đường (nước ngọt) trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các loại nước ngọt có hàm lượng đường trên 5g/100ml bị tính thuế tiêu thụ đặc biệt ẢNH: TNO

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12828:2019, phạm vi áp dụng bao gồm các loại đồ uống hương liệu, nước tăng lực, nước thể thao, nước điện giải, nước có chứa cà phê, nước có chứa chè, đồ uống thảo mộc, nước trái cây hay đồ uống từ ngũ cốc. Trong đó, hàm lượng đường được tính là lượng đường tổng số theo hướng dẫn của Bộ Y tế về nhãn hàng hóa, bao gồm cả tiêu chí về hàm lượng đường được ghi trên nhãn hàng hóa. Ngược lại, sữa và sản phẩm từ sữa, thực phẩm dạng lỏng phục vụ dinh dưỡng, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước rau, quả, mật và sản phẩm từ ca cao không thuộc diện này.

Bên cạnh đó, các loại máy lạnh (máy điều hòa nhiệt độ) công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU sẽ bị tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Dự thảo nêu rõ, trừ trường hợp sản phẩm được theo thiết kế được thiết kế riêng cho phương tiện vận tải như ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, máy bay vẫn thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cùng với đó, trường hợp nhập khẩu từng bộ phận rời như cục nóng hay cục lạnh thì hàng hoá bán ra hoặc nhập khẩu cũng nằm trong diện trên.

Nếu nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU hoặc nhập khẩu ký hợp đồng với nhà thầu lắp đặt thiết bị trong nước về việc cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU và việc giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công công trình thì Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ để xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp này.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định làm rõ nội dung về một số nhóm hàng hóa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như nhóm xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ gồm xe ô tô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng. Loại trừ những trường hợp không chịu thuế bao gồm: xe cứu thương, xe tang lễ, xe chở phạm nhân, xe chuyên dùng hoặc các phương tiện chỉ hoạt động trong phạm vi khu vui chơi, bệnh viện, trường học...

Cuối cùng, để bảo đảm tính linh hoạt trong quản lý, dự thảo Nghị định cũng nêu rõ trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế nhằm phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội từng thời kỳ, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.