Nước phương Tây nào có tục xông đất đầu năm?

Cũng như Việt Nam, người Scotland quan niệm rằng người đầu tiên đặt chân tới nhà vào năm mới sẽ mang lại vận may cho gia chủ trong suốt cả năm. Do vậy, đàn ông cao lớn, đẹp trai được xem là những người mang lại nhiều may mắn nhất.

Trong chuyến thăm đầu năm, người xông đất thường mang theo những món quà như một cục than, muối, một mẩu bánh mì hoặc bánh mì đen (một loại bánh mì truyền thống của nước này) và rượu whisky. Đây là những thứ mang lại may mắn và thịnh vượng cho năm tới.





Tục xông đất được cho là bắt nguồn từ thời Viking. Trong những năm này, những người Viking tóc vàng đã cướp bóc và xâm lược khiến người Scotland rất sợ hãi khi gặp họ. Theo Historic UK, hồi đó, người ta quan niệm rằng một người lạ tóc vàng đến gõ cửa với một chiếc rìu lớn có nghĩa là gia chủ sẽ gặp rắc rối lớn và sẽ có một năm không mấy vui vẻ. Nếu người đàn ông tóc sậm màu xông đất thì gia chủ mới có một năm suôn sẻ.

Các tập tục tương tự cũng xuất hiện trong truyền thống năm mới của người Hy Lạp và Georgia.