Ngày 28.11, mưa lớn kéo dài tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai khiến nước từ thượng nguồn khu vực Vân Canh đổ về hạ lưu sông Hà Thanh với lưu lượng lớn.

Nước sông Hà Thanh dâng cao, lực lượng Công an phường Quy Nhơn Bắc khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn ẢNH: PHƯỜNG QUY NHƠN BẮC

Trước nguy cơ nước sông tiếp tục dâng cao trong đêm, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Bắc đã khẩn trương triển khai sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu và sạt lở đến nơi an toàn.



Phường Quy Nhơn Bắc có nhiều khu dân cư nằm ở vùng trũng thấp, ven sông Hà Thanh và các nhánh sông. Trong khi đó, lượng nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư, đặc biệt là những khu vực trong hẻm sâu, càng đáng lo ngại.

Trước tình hình trên, Công an phường Quy Nhơn Bắc cùng các lực lượng chức năng đã dầm mình trong nước lũ, sử dụng xuồng nhỏ tiếp cận các khu dân cư bị ngập, hỗ trợ đưa người già, trẻ nhỏ và các hộ dân đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Bà Trần Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc, cho biết từ khoảng 16 giờ ngày 28.11, khi nắm thông tin nước từ thượng nguồn dâng cao và nguy cơ sạt lở, địa phương đã chủ động triển khai công tác di dời, sơ tán người dân.

Phường Quy Nhơn Bắc khuyến cáo người dân không nên chần chừ, chờ nước ngập cao mới đi sơ tán ẢNH: PHƯỜNG QUY NHƠN BẮC



Riêng khu vực núi Hòn Chà (khu vực 4), việc di dời được thực hiện từ buổi trưa cùng ngày do lo ngại nguy cơ sạt lở. Một số hộ dân sống ven sông thuộc khu vực sông Diêu Trì cũng được đưa đến tránh trú tại trụ sở khu phố.

Tại khu phố 1, khoảng 4 - 5 hộ dân sống dọc sông Cát đã được di dời đến nhà người thân hoặc trụ sở khu phố. Các hộ dân ở những khu vực ven sông Cát cũng được vận động di dời từ chiều. Theo bà Hoa, người dân sau sơ tán hiện đã đến nơi tránh trú an toàn hoặc được bố trí tại các trụ sở. Tổng số hộ được di dời trong ngày đang được địa phương thống kê.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, UBND phường Quy Nhơn Bắc khuyến cáo người dân chủ động di dời người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và các thành viên trong gia đình ra khỏi khu vực trũng thấp, nhà cấp 4, nơi có nguy cơ ngập sâu hoặc nước dâng nhanh. Người dân không nên chần chừ, chờ nước ngập cao mới đi sơ tán.

Các hộ dân cần khẩn trương kê cao tài sản, thiết bị điện tử, giấy tờ quan trọng và ngắt cầu dao điện khi nước bắt đầu tràn vào nhà. Tuyệt đối không tự ý đi lại, vớt củi, đánh bắt cá hoặc di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những tuyến đường đã được giăng dây, đặt biển cảnh báo.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân chủ động phối hợp sơ tán, chấp hành hướng dẫn của chính quyền và liên hệ cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ khẩn cấp.