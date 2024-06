Nước tăng lực đang tiếp sức cho binh sĩ Ukraine giữa cuộc chiến với Nga?

Vào mỗi buổi sáng, 16.000 lon nước tăng lực mới mang nhãn hiệu Volia rời khỏi dây chuyền sản xuất mỗi giờ tại nhà máy nước giải khát Morshynska, nằm sâu trong những khu rừng phía tây Ukraine, nơi xung đột hiếm khi chạm tới, theo tờ The New York Times ngày 8.6.

Vài trăm km về phía đông, hướng về phía tiền tuyến, thùng làm mát tại các siêu thị nhỏ và trạm xăng chứa đầy Volia và một loạt loại nước tăng lực khác: Burn, Monster, Non Stop, Hell, Pit Bull và Red Bull.

Chỉ huy một đội máy bay không người lái uống Red Bull trong khi thực hiện nhiệm vụ tấn công ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 24.5 Chụp màn hình The New York Times

"Vào buổi sáng khi thức dậy, tôi uống nước tăng lực. Khi tôi đi tuần tra, tôi uống nước tăng lực. Trước một cuộc tấn công, tôi uống nước tăng lực", một binh sĩ Ukraine tự nhận mình bằng có biệt hiệu là Psycho cho hay.



"Hãy để tôi giải thích với tư cách là một người trinh sát. Khi bạn phải đi bộ 3, 4 hoặc 7 km, và bạn đang mang theo 40 kg thiết bị, đổ mồ hôi, không ăn nhiều hay ngủ trong ba ngày, nếu bạn không uống thứ này thì lấy đâu ra năng lượng cho hoạt động như thế", Psycho nói.

Thị trường đang "bùng nổ"

Ukraine đang trải qua thời điểm khó khăn nhất kể từ những tháng đầu của chiến dịch quân sự do Nga phát động cách đây hơn 2 năm, và các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn khi đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của Nga trên khắp mặt trận dài hơn 965 km.

Kiệt sức do xung đột với Nga, binh sĩ Ukaine ở tiền tuyến bị cuốn hút bởi một loạt loại nước tăng lực có hàm lượng caffein cao, được tiếp thị một cách khôn ngoan, trong đó có một số được sản xuất đặc biệt cho cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay, theo The New York Times.



Doanh số bán hàng nước tăng lực ở Ukraine đang tăng mạnh và loại nước uống này đã trở thành một trong số ít điểm sáng trong nền kinh tế Ukraine. Các loại mới và hương vị hấp dẫn liên tục xuất hiện, với những cái tên như Jungle, Boost và Stalker.

Các công ty Ukraine tiếp thị loại đồ uống này để thu hút binh sĩ tiền tuyến và khơi dậy tinh thần chiến đấu của họ, bằng cách gắn những nhãn hiệu, khẩu hiệu và cái tên thể hiện lòng yêu nước như Volia, mang ý nghĩa tự do và ý chí.

Chiến dịch quân sự của Nga đã làm đảo lộn mọi khía cạnh của cuộc sống ở Ukraine, làm tăng nhu cầu về một lượng caffeine nhanh chóng mà không cần cốc cà phê hay túi trà. Và không chỉ có những binh sĩ muốn uống nước tăng lực.

Ông Taras Matsypura, phó chủ tịch công ty nước giải khác Carlsberg Ukraine, cho hay: "Nhu cầu ngày càng cao của dân chúng về các nguồn năng lượng xuất phát từ các cuộc tấn công bằng tên lửa liên tục, sự lo lắng và thiếu ngủ".

Do đó, vào năm ngoái, Carlsberg (một công ty quốc tế lớn) cũng bắt đầu sản xuất nước tăng lực ở Ukraine là Pin. Ông Matsypura cho hay thị trường đang "bùng nổ".

Theo các cuộc khảo sát trong ngành, ngay cả khi nền kinh tế đang gặp khó khăn và hàng triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước, doanh số bán nước tăng lực ở Ukraine vẫn tăng gần 50% kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.



Những thương hiệu nước tăng lực bán chạy nhất là thương hiệu Ukraine có giá thấp hơn như Non Stop và Pit Bull, nhưng hàng nhập khẩu như Red Bull (từ Áo), Monster (từ Mỹ) và Hell (từ Hungary) cũng rất phổ biến.



"Món quà phổ biến nhất"

Một trung sĩ bộ binh Ukraine tên Bacha cho hay một trong những người lính lớn tuổi của anh, đã qua đời vào mùa đông năm ngoái. Đơn vị thắc mắc liệu cái chết của người lính lớn tuổi, bị bệnh tim, có liên quan đến thói quen uống 10 lon nước tăng lực mỗi ngày của ông hay không. Bacha cho biết thêm người đàn ông được tìm thấy nằm gục trong nhà vệ sinh với lon nước tăng lực trên tay.

Trong khi đó, binh sĩ Psycho bác bỏ những rủi ro đối với sức khỏe từ nước tăng lực. Psycho nói rằng trước xung đột, anh là một nhân viên y tế, thích tập thể dục và là nhà vô địch taekwondo. "Tôi đã uống những thứ này từ năm 14 tuổi. Không có vấn đề gì với nước tăng lực cả", Psycho nhấn mạnh.

Vào tháng 8.2023, Psycho bị dính một mảnh đạn cách mắt 1 mm. Anh bị mất phương hướng, chảy máu và bị sốc."Tôi bò trở lại vị trí và tìm thấy một lon Burn", Psycho kể lại. Anh uống lon Burn và nói rằng anh cảm thấy tốt hơn ngay lập tức.



Một số binh sĩ cho hay họ thích mang nước tăng lực ra trận hơn là bánh mì. "Nước tăng lực trong quân đội không chỉ là đồ uống mà còn là món quà phổ biến nhất", Anton Filatov, một nhà phê bình phim trở thành quân nhân, cho hay.

Công ty IDS Ukraine, chủ sở hữu nhà máy đóng chai Morshynska và thương hiệu Volia, cho biết họ đang quyên góp tới 40.000 lon nước tăng lực mỗi tháng cho quân đội Ukraine, theo The New York Times.