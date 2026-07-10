Nước thải tràn ra biển bốc mùi, người dân kêu cứu

Người dân tại tổ dân phố Hưng Lương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phản ánh tình trạng nước thải tràn ra biển do nhiều hố ga trên tuyến đường ven biển bị rò rỉ. Nước thải tràn lên mặt đường rồi chảy thẳng xuống bãi biển, gây mùi hôi và ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống người dân.

Người dân phản ánh tình trạng nước thải tràn qua hố ga rồi chảy ra biển ẢNH: TRANG ANH

Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài. Khoảng một tuần trở lại đây, mùi hôi bốc lên nồng nặc hơn, đặc biệt vào buổi chiều và buổi tối, khiến nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường bị ảnh hưởng.

Người dân cho rằng hệ thống thoát nước hoạt động không hiệu quả. Nước thải thường xuyên trào ngược qua các hố ga, chảy lên mặt đường trước khi đổ ra biển. Họ mong chính quyền sớm kiểm tra nguyên nhân và có giải pháp xử lý dứt điểm.

Nước thải chảy tràn ra đường bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ẢNH: TRANG ANH

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (82 tuổi, ở tổ dân phố Hưng Lương) cho biết nước thải sinh hoạt từ khu dân cư phía trên dồn xuống nhưng không thoát kịp, dẫn đến trào ngược qua các hố ga.

"Hiện tượng này kéo dài gần một năm nay rồi. Chiều tối, khi người dân đi làm, đi biển về tắm giặt thì nước tràn lên nhiều nhất", bà Hồng nói.

Theo bà Hồng, mùi hôi khiến nhiều người mất ngủ, việc ăn uống cũng không còn ngon miệng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn chưa được khắc phục triệt để.

"Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm xử lý để người dân ổn định cuộc sống", bà Hồng bày tỏ.

Dòng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý chảy thẳng ra biển ẢNH: TRANG ANH

Theo ghi nhận, tại nhiều hố ga trên tuyến đường ven biển, nước thải liên tục rò rỉ và tràn lên mặt đường. Dòng nước sau đó chảy xuống bãi cát, tạo thành những vũng nước đen, bốc mùi hôi, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực ven biển.

Chính quyền lý giải nguyên nhân, đưa ra giải pháp

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết hệ thống này ban đầu được thiết kế để thu gom nước mưa. Sau đó, hệ thống được đấu nối thêm nước thải sinh hoạt để dẫn về trạm xử lý tập trung.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận thêm lượng lớn nước thải trong khi đường ống có tiết diện nhỏ khiến hệ thống bị quá tải, dẫn đến hiện tượng nước dội ngược và tràn ra ngoài qua các hố ga.

"Trước đây có 6 hố ga xảy ra rò rỉ. Đến nay, địa phương đã khắc phục được 2 vị trí, hiện còn 4 điểm vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng rò rỉ nước thải", ông Danh nói.

Nhiều hộ dân ở tổ dân phố Hưng Lương mong chính quyền sớm khắc phục tình trạng nước thải tràn, trả lại môi trường sống trong lành ẢNH: TRANG ANH

Theo ông Danh, trước mắt, UBND phường sẽ phối hợp với Công ty CP Môi trường Bình Định hút toàn bộ nước trong các hố ga. Tuyến đường này có tổng cộng 27 hố ga và trong những ngày tới sẽ tiếp tục được hút, vệ sinh nhằm giảm mùi hôi, hạn chế tình trạng nước thải tràn ra biển ở Quy Nhơn Đông.

Về lâu dài, UBND phường Quy Nhơn Đông sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống thu gom nước thải; đồng thời sửa chữa 4 vị trí bị rò rỉ theo hướng mở rộng tiết diện đường ống, điều chỉnh các đoạn cua trên tuyến thu gom nhằm tăng khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng quá tải tái diễn.