Nước tiểu nóng: Điều gì đang diễn ra bên trong cơ thể?

Trên thực tế, nhiệt độ trung bình của nước tiểu khi cơ thể đang khỏe mạnh không phải lúc nào cũng ở 37 độ C. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Federal Practitioner phát hiện một mẫu nước tiểu khỏe mạnh sẽ có nhiệt độ từ khoảng 32 - 37,7 độ C trong vòng 4 phút đầu tiên sau khi tiểu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tiểu nóng buốt là một trong những triệu chứng đặc trưng của nhiễm trùng đường tiết niệu PEXELS

Một số lý do dù khiến nước tiểu rất nóng khi tống ra ngoài nhưng hoàn toàn vô hại. Chẳng hạn, những người tập luyện thể thao, đặc biệt là tập cường độ cao, sẽ dễ nhận thấy hiện tượng này. Nguyên nhân là do vận động đã làm tăng nhiệt độ bên trong cơ thể và khiến nước tiểu nóng hơn.

Nhiệt độ bên trong cơ thể của một người cũng có thể cao hơn trong suốt thai kỳ. Đây là hiện tượng bình thường vì mang thai sẽ làm quá trình trao đổi chất tăng lên. Lúc này, cảm thấy nước tiểu nóng là hiện tượng bình thường.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san International Journal of Biometeorology phát hiện nhiệt độ nước tiểu có thể cho chúng ta biết khá chính xác thân nhiệt. Do đó, đo nhiệt độ nước tiểu là một cách hiệu quả để đánh giá nhanh nguy cơ bị say nắng hay hạ thân nhiệt ở những người phải làm việc tay chân, đặc biệt là trong môi trường quá nóng hoặc lạnh.

Một nguyên nhân khác khiến nước tiểu quá nóng là do cơ thể đang bị sốt. Với người trưởng thành, thân nhiệt trên mức 37 độ C có thể đã được xem là sốt.

Ngoài ra, một số tình trạng sức khỏe mạn tính hoặc nhiễm trùng cũng gây ra cảm giác nóng khi đi tiểu, thậm chí là buốt rát. Nhiễm trùng đường tiết niệu hay bệnh lây truyền qua đường tình dục, chẳng hạn như lậu và chlamydia, sẽ gây cảm giác khó chịu khi đi tiểu. Cảm giác này không chỉ đơn giản là nóng mà có cả buốt và rát.

Những người mắc một bệnh mạn tính được gọi là viêm bàng quang kẽ cũng cảm thấy nóng rát khi đi tiểu. Tình trạng âm đạo bị nhiễm trùng nấm men, viêm âm đạo do vi khuẩn thì cũng xuất hiện cảm giác nóng khi đi tiểu. Ở nam giới, cảm giác tiểu nóng bất thường đôi khi là dấu hiệu cảnh báo viêm tuyến tiền liệt hoặc viêm mào tinh hoàn.

Khi tình trạng nước tiểu nóng, thậm chí là rát buốt kéo dài suốt vài ngày thì người bệnh cần sớm để bác sĩ kiểm tra. Nếu kèm theo các triệu chứng như đau lưng, sốt cao hoặc nôn mửa liên tục thì cần phải được cấp cứu, theo Medical News Today.