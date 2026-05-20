Giáo dục

Nuôi cấy đông trùng hạ thảo bằng tảo xoắn: Giải pháp dinh dưỡng cho người thuần chay

Hữu Tú
20/05/2026 17:23 GMT+7

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột đoạt giải khuyến khích tại hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk với đề tài nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên giá thể bổ sung tảo xoắn, mở ra giải pháp dinh dưỡng đột phá cho người thuần chay.

Ngày 20.5, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đề tài "Nuôi cấy đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) trên giá thể bổ sung tảo xoắn (Arthrospira maxima): Giải pháp dinh dưỡng cho người thuần chay và dị ứng với protein nhộng tằm" vừa đoạt giải khuyến khích tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ X.

Đề tài do thạc sĩ Hoàng Duy Vũ làm chủ nhiệm, cùng sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Tịnh, thạc sĩ  Phạm Thị Ánh Ngọc, cử nhân Nguyễn Thị Luyến và Trần Ngọc Thảo.

Nhóm tác giả Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột nhận giải tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ X

ẢNH: HỮU TÚ

Theo nhóm tác giả, đây là hướng nghiên cứu lần đầu được áp dụng tại Việt Nam khi sử dụng tảo xoắn thay thế nhộng tằm trong nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Giải pháp này không chỉ thay đổi nguyên liệu nuôi cấy mà còn mở ra hướng tiếp cận mới về thị trường và đối tượng sử dụng, đặc biệt hướng đến người thuần chay và những người dị ứng với protein nhộng tằm, qua đó góp phần định hình xu hướng phát triển bền vững cho ngành nấm dược liệu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng ứng dụng linh hoạt ở cả quy mô sản xuất và mô hình nuôi cấy nhỏ với chất lượng sản phẩm tương đương hoặc cao hơn phương pháp truyền thống. Đồng thời, giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và tối ưu chi phí. Hiện đề tài đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và đang được định hướng phát triển theo hướng thương mại hóa.

Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu ứng dụng của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, đồng thời góp phần tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành trường đại học khoa học sức khỏe có những đóng góp thiết thực cho xã hội.

