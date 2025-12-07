Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Nuôi em' bị tố thiếu minh bạch: Trưởng dự án và rapper Đen Vâu lên tiếng
'Nuôi em' bị tố thiếu minh bạch: Trưởng dự án và rapper Đen Vâu lên tiếng

07/12/2025 20:36 GMT+7

Dự án thiện nguyện Nuôi Em đang đối mặt loạt nghi vấn về tính minh bạch tài chính khi nhiều mạnh thường quân phản ánh việc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận quyên góp, nguy cơ trùng mã nuôi em và thiếu thông tin cập nhật. Trước áp lực dư luận, sáng lập dự án Hoàng Hoa Trung và rapper Đen Vâu, người từng ủng hộ chương trình đã lên tiếng về vụ việc.

Ngày 6.12, mạng xã hội lan truyền những bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án "Nuôi Em" - chương trình kết nối giữa nhà hảo tâm, nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Khởi nguồn từ chia sẻ của một tài khoản Threads, người này cho biết có nhận một mã nuôi em và đóng tiền nhưng khi thắc mắc thì nhận được phản hồi không thỏa đáng.

'Nuôi em' bị tố thiếu minh bạch: Trưởng dự án và rapper Đen Vâu lên tiếng

Cùng với đó, hàng loạt câu hỏi được nêu ra: Vì sao dự án dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền? Việc ủy quyền cho nhân viên quản lý tiền dựa trên cơ sở nào? Làm sao bảo đảm không xảy ra khai khống, chi khống hay trùng mã nuôi em?

Từ một chương trình hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em vùng cao, "Nuôi em" hiện đã mở rộng sang xây điểm trường, tặng tủ sách và phòng tin học. Tuy nhiên, chính quy mô ngày càng lớn khiến nhiều người mong muốn dự án minh bạch hơn trong quá trình vận hành.


Nuôi em rapper Đen Vâu dự án Nuôi em Hoàng Hoa Trung minh bạch tài chính thiện nguyện
