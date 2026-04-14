Khoảng 9 giờ 50 ngày 14.4, tại khu vực hòn Chó Đen (vịnh Hạ Long), đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, lực lượng Kiểm ngư, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, Phòng CSGT và UBND P.Hạ Long đã phát hiện gia đình ông Đinh Văn Đông (trú tại thôn 16, P.Hiệp Hòa) có hành vi nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long.

Đoàn kiểm tra phát hiện phương tiện thủy đang kéo 4 bè gỗ, phía trên chứa khoảng 1.000 lồng nhựa phục vụ nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long ẢNH: MINH ĐỨC





Tại thời điểm kiểm tra, ông Đông không xuất trình được giấy phép nuôi trồng thủy sản theo quy định. Lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có khoảng 900 lồng nhựa, 2 mảng gỗ cùng 1 phương tiện phục vụ nuôi trồng. Ông Đông thừa nhận đã thả tới 15.000 lồng ngao trên diện tích khoảng 2.000 m2 mặt nước và xác định hành vi là vi phạm pháp luật.

Tiếp đó, vào khoảng 10 giờ 20, tại khu vực lân cận, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện một phương tiện thủy dài hơn 5 m đang kéo 4 bè gỗ, chở theo 1.000 lồng nhựa phục vụ nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long. Chủ phương tiện là ông Đinh Đức Dũng (cùng trú tại thôn 16, P.Hiệp Hòa) không xuất trình được giấy tờ phương tiện và giấy phép nuôi trồng theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm, yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động nuôi thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan. Các cá nhân vi phạm được yêu cầu về trụ sở Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử để tiếp tục làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.



