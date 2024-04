Vụ bè nuôi thủy sản trái phép phủ khắp sông Bạch Đằng: Đùn đẩy trách nhiệm

Liên quan đến vụ việc nhiều hộ dân đến từ tỉnh Quảng Ninh dựng lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng, vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa và lĩnh vực hàng hải, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Viển, Phó chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên (Hải Phòng), cho biết đối chiếu với các quy định của pháp luật, trách nhiệm xử lý thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng (Cục Hàng hải Việt Nam).

Hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép, phủ gần kín mặt sông Bạch Đằng (H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) chưa được cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm, xử lý GIANG LINH

Tuy nhiên, theo ông Viển, phía đơn vị cảng vụ hàng hải vẫn tìm cách chối bỏ trách nhiệm. "Huyện đã tham vấn Sở Tư pháp và soạn công văn báo cáo lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng về việc nêu trên để thành phố chỉ đạo giải quyết", ông Viển nói.

Theo UBND H.Thủy Nguyên, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng tại Văn bản số 2301/VP-TL ngày 8.4.2024 về nuôi trồng thủy sản trên khu vực biên giới biển, huyện này đã phát hiện 5 hộ nuôi trồng thủy sản (hàu), với tổng số 135 bè, diện tích là 102.280 m2, nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng thuộc địa phận 2 xã Lập Lễ và Phả Lễ. Các hộ nuôi trồng thủy sản đều chưa được cấp phép hoạt động trong vùng nước cảng biển, lấn chiếm vào luồng hàng hải, hành lang an toàn hàng hải, không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè.

Các lồng bè được làm bằng tre, xốp cột cố định với nhau, neo giữa sông Bạch Đằng, không màng đến an toàn cho những con tàu, thuyền qua lại GIANG LINH

Nhà chức trách H.Thủy Nguyên đã vận động, tuyên truyền, giải thích để các hộ dân nuôi trồng thủy sản hiểu rõ việc dựng bè, dựng chòi nuôi khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là sai; đồng thời nhiều lần ra văn bản, thông báo yêu cầu các hộ tự giác di chuyển các bè nuôi ra khỏi địa giới hành chính của huyện, ra khỏi luồng hàng hải trong khu vực biên giới biển… nhưng đều không có kết quả.

Trước sự việc nói trên, UBND H.Thuỷ Nguyên đã tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng và kiểm tra các quy định của pháp luật có liên quan để áp dụng xử lý vi phạm hành chính. Căn cứ các tài liệu, hồ sơ của các cơ quan chức năng, biên bản làm việc liên ngành ngày 23.4.2024 (gồm: UBND H.Thủy Nguyên, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Phòng CSGT Công an Hải Phòng, Biên phòng Hải Phòng, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc), kết quả sơ bộ cho thấy, các hộ nuôi trồng thủy sản trên khu vực biên giới biển - sông Bạch Đằng vi phạm trong lĩnh vực hàng hải.

Cụ thể, các hộ trên đã vi phạm khoản 8 điều 1 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; phạm điểm b khoản 2 điều 19 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11.12.2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Đối với hành vi vi phạm nêu trên, căn cứ điều 59 và điều 61 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11.12.2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021) việc xử phạt vi phạm hành chính không quy định thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Để giải quyết dứt điểm các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên khu vực biên giới biển, UBND H.Thuỷ Nguyên gửi Công văn đề nghị UBND TP.Hải Phòng giao Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các bên liên quan có trách nhiệm xác định hành vi vi phạm cụ thể, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng theo quy định.

Về lý do giao cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, theo ông Nguyễn Văn Viển cũng như đại diện Phòng CSGT Công an Hải Phòng dự cuộc họp liên ngành ngày 23.4 vừa qua là bởi cảng vụ đang là đơn vị được giao quản lý trực tiếp luồng hàng hải, hành lang an toàn luồng hàng hải dọc tuyến sông Bạch Đằng.

Tuy nhiên, khi PV liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thì ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc đơn vị này, cho biết UBND TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) là đơn vị chủ trì việc xử lý các hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng, còn cảng vụ chỉ là đơn vị phối hợp.

Ngày 25.4, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, hàng trăm bè nuôi trồng thủy sản trái phép vẫn chưa được yêu cầu di chuyển, án ngữ gần như toàn bộ mặt nước sông Bạch Đằng, đe dọa an toàn các tàu thuyền qua lại.