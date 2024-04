Dựng bè nuôi trồng thủy sản trái phép, lấn chiếm luồng hàng hải trên sông Bạch Đằng

Thời gian gần đây, nhiều người dân TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) ra sông Bạch Đằng do Hải Phòng và Bộ GTVT quản lý, dựng lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trái phép, lấn chiếm luồng hàng hải, nguy cơ gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn hàng hải, vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Mặt sông Bạch Đằng bị hàng trăm ô lồng bè nuôi trồng thủy sản xâm lấn, gây mất an toàn giao thông đường thủy GIANG LINH

Lồng bè phủ kín mặt sông Bạch Đằng

Ngày 14.4, PV Báo Thanh Niên đã có chuyến đi dọc sông Bạch Đằng, đoạn từ bến phà Rừng (xã Tam Hưng, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) xuôi về cửa Đình Vũ (P.Đông Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng) với chiều dài khoảng 10 km. Theo ghi nhận, đây là tuyến sông huyết mạch có nhiều tàu biển, tàu sông, tàu cá chở hàng hóa ra vào các cảng biển, cảng nội địa nằm sâu trong đất liền Hải Phòng. Hàng trăm bè nuôi trồng thủy sản giăng gần kín mặt sông, thậm chí tiến sát phao tiêu hàng hải.

Các bè được làm bằng tre và phao xốp. Trên mỗi bè đều có nhà nổi và người trông coi. Diện tích mỗi bè rộng khoảng 3.000 - 4.000 m2. Để tránh bị thủy triều lên xuống rút trôi, các bè được liên kết với nhau bằng hệ thống dây thừng, sau đó cột chặt vào bờ.

Các bè được người dân đóng bằng tre, xốp, sau đó hạ nổi trên sông Bạch Đằng GIANG LINH

Một ngư dân xã Lập Lễ (H.Thủy Nguyên) cho biết, kể từ khi xuất hiện tình trạng người dân tỉnh Quảng Ninh ra sông Bạch Đằng dựng bè "khủng" nuôi trồng thủy sản, ngư trường đánh cá của người dân địa phương bị thu hẹp.

"Họ cát cứ, chiếm dụng diện tích lớn mặt nước sông, xua đuổi, thậm chí đe dọa người dân địa phương lại gần các bè thả lưới bắt con tôm, con cá", người này chia sẻ.

Tiếp cận một bè nuôi hàu trái phép xâm phạm địa giới hành chính xã Lập Lễ, người đàn ông có mặt trên bè cho biết, ông trú tại TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) được ông chủ người cùng địa phương thuê trông coi bè. Theo người đàn ông này, bè được kéo ra sông Bạch Đằng nuôi trồng thủy sản từ cuối năm 2023 và sắp tới phải di chuyển ra chỗ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng TP.Hải Phòng.

Chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên Nguyễn Văn Hoàng cho biết, trên khu vực ven sông Bạch Đằng qua địa bàn H.Thủy Nguyên có 5 hộ nuôi trồng thủy sản (hàu), với tổng số 135 bè, diện tích là 102.280m2 . Các hộ nuôi đều là người Quảng Ninh, không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, chưa được cấp phép hoạt động trong vùng nước cảng biển, lấn chiếm vào luồng hàng hải, hành lang an toàn hàng hải.

Trước tình trạng trên, UBND H.Thủy Nguyên đã chỉ đạo UBND các xã và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản lồng bè chấp hành và thực hiện các quy định về điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy định tại khoản 1 điều 38 luật Thủy sản 2017 và các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; tuyên truyền, vận động người dân tự giác di chuyển các lồng bè.



Khác cách làm của H.Thủy Nguyên, chính quyền Q.Hải An (TP.Hải Phòng) tỏ ra kiên quyết hơn đối với các bè nuôi trồng thủy sản trái phép.

Ông Phạm Văn Diễn, Phó chủ tịch UBND P.Đông Hải 1 (Q.Hải An), cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, quận đã chỉ đạo phường ra kiểm tra, yêu cầu các bè di chuyển ra khỏi địa bàn. Theo ông Diễn, đến ngày 15.4, toàn bộ số bè nuôi trồng thủy sản trái phép đã bị buộc di dời ra khỏi vùng nước thuộc địa giới quản lý của địa phương.

Không di chuyển sẽ bị cưỡng chế

Ngày 15.4, ông Lê Anh Thân, Trưởng phòng NN-PTNT H.Thủy Nguyên, cho biết ngày 9.4, UBND huyện đã làm việc với các hộ dân và ban hành thông báo yêu cầu các hộ dân di chuyển lồng bè ra khỏi địa bàn, hoàn thành trước ngày 20.4.

Quá thời hạn nêu trên, nếu các hộ nuôi trồng thủy sản không thực hiện, H.Thủy Nguyên kiến nghị, đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo công an thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp, hỗ trợ UBND H.Thuỷ Nguyên trong việc xử lý vi phạm, cưỡng chế buộc di chuyển các lồng bè ra khỏi địa bàn huyện.

Người đàn ông trú tại TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) làm thuê cho chủ bè nuôi thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng, đang kiểm tra hàu nuôi. Ảnh chụp chiều 14.4.

GIANG LINH

Về phía Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Cảng vụ, cho biết để xử lý triệt để tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng cần có sự vào cuộc của 2 địa phương là H.Thủy Nguyên (Hải Phòng) và TX.Quảng Yên (Quảng Ninh). Cảng vụ cũng đã gửi công văn đề nghị tới 2 huyện trên.

Tối 15.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX.Quảng Yên, xác nhận thời gian qua tình trạng người dân thị xã nuôi trồng thủy sản, cụ thể là nuôi nhuyễn thể (hàu, ngao) tự phát, nuôi tràn lan trên nhiều tuyến sông, trong đó có sông Bạch Đằng, khiến công tác quản lý cũng như xử lý gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Thắng, trên địa bàn TX.Quảng Yên trước đây không có vùng nước nào được quy hoạch là vùng nuôi trồng thủy sản nên chính quyền không biết bố trí người dân đi đâu về đâu. Vừa qua, tỉnh đã quy hoạch cho thị xã vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại hòn Quả Xoài nên các phòng, ban chuyên môn đang hướng dẫn người dân làm thủ tục xin cấp phép nuôi trồng cũng như bố trí điểm nuôi. Đến nay, đã có 200 hộ dân đăng ký nuôi nhuyễn thể tại khu vực quy hoạch.

Cũng theo ông Thắng, để bảo vệ môi trường, các hộ dân sẽ phải tuân thủ theo quy định không được sử dụng bè nuôi bằng tre, xốp mà chuyển sang làm bè nuôi bằng nhựa HDPE. Sau ngày 30.4, thời hiệu gia hạn cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản tự phát kết thúc, nếu các hộ không đăng ký nuôi mới và không di chuyển về điểm nuôi tập trung, UBND TX.Quảng Yên sẽ giao các phòng, ban chuyên môn kết hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản xử phạt và buộc tháo dỡ.