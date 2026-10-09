Nuôi vài con gà trong khu dân cư có bị phạt? Cơ quan chức năng giải đáp

Sau phản ánh của Thanh Niên về việc người dân tại hẻm 136 đường Trần Văn Quang, phường Bảy Hiền (TP.HCM) khổ sở vì tiếng gà gáy bất kể ngày đêm, gà còn nhảy sang sào phơi đồ nhà hàng xóm phóng uế bừa bãi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã thông tin về hướng xử lý vụ việc.

Sở chỉ đạo kiểm tra vụ nuôi gà tại hẻm 136 đường Trần Văn Quang

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng nuôi gà gây phiền toái tại hẻm 136 đường Trần Văn Quang, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp UBND phường Bảy Hiền kiểm tra thực tế.

Nếu xác định vị trí nuôi gà thuộc khu vực không được phép chăn nuôi, UBND phường sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chủ hộ chấm dứt việc nuôi và di dời đàn gia cầm ra khỏi khu vực cấm trong thời hạn quy định.

Trường hợp phát sinh ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc nguy cơ lây lan dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ hỗ trợ phun thuốc sát trùng, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia cầm.

Người dân ở hẻm 136 đường Trần Văn Quang phản ánh tiếng gà gáy bất kể ngày đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt ẢNH: DIỆU MI

Sở cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng nuôi gia cầm trong khu dân cư.

Nuôi vài con gà trong khu dân cư có bị phạt?

Từ vụ việc trên, một câu hỏi được đặt ra là nếu chỉ nuôi vài con gà, vịt để lấy trứng hoặc lấy thịt cho gia đình thì có vi phạm quy định hay không?

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, khoản 1 điều 12 luật Chăn nuôi năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 146/2025/QH15, nghiêm cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi.

Quy định này chỉ loại trừ trường hợp nuôi động vật làm cảnh hoặc động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, nếu thuộc khu vực cấm, dù chỉ nuôi vài con gà, vịt phục vụ nhu cầu gia đình, người dân vẫn vi phạm.

Ở hẻm 108 đường Trần Văn Quang, PV Thanh Niên cũng ghi nhận hình ảnh gà nuôi phát sinh mùi hôi ẢNH: N.D.C.C

Về việc xác định khu vực cấm, Sở cho biết UBND TP.HCM đang hoàn thiện hồ sơ để gửi Sở Tư pháp thẩm định, trước khi trình HĐND TP.HCM xem xét ban hành nghị quyết quy định cụ thể các khu vực nội thành, khu dân cư đô thị không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đại diện Sở giải thích, luật Chăn nuôi đã nghiêm cấm việc chăn nuôi tại khu vực không được phép, không phụ thuộc vào thời điểm nghị quyết của HĐND TP.HCM được ban hành. Nghị quyết có vai trò xác định cụ thể các khu vực cấm trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị định 211/2026/NĐ-CP, hành vi chăn nuôi trong khu vực cấm bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời buộc di dời vật nuôi ra khỏi khu vực này.

Không chỉ việc nuôi gia cầm sai nơi quy định, các hành vi gây mất vệ sinh, tiếng ồn hoặc mùi hôi cũng có thể bị xử lý.

Cụ thể, trường hợp không xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh, gây ảnh hưởng đến người xung quanh, mức phạt từ 1 - 2 triệu đồng và buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Đối với tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, người vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 1 - 5 triệu đồng tùy mức độ, theo quy định được Sở viện dẫn tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

Hành vi không thực hiện quy định về giữ yên tĩnh chung có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Riêng hành vi thải chất gây mùi khó chịu, hôi thối vào môi trường có thể bị cảnh cáo; nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.