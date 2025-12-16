Nuốt kẹp tóc dài 7 cm trong lúc ngủ trưa, bé gái 6 tuổi phải nhập viện

Ngày 16.12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhi nuốt phải dị vật nguy hiểm. Bệnh nhi là T.V.K.N (6 tuổi, ở xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng đau bụng do nuốt kẹp tóc kim loại.

Kẹp tóc bằng kim loại được các bác sĩ gắp ra từ ổ bụng bé gái 6 tuổi ẢNH: K.N

Theo người nhà bệnh nhi, sau bữa trưa tại trường, trong lúc nằm ngủ, bé gái ngậm kẹp tóc trong miệng để chơi và vô tình nuốt phải. Ngay sau đó, bé đã báo với cô giáo và được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật nằm trong ổ bụng, ngang mức đốt sống. Trước nguy cơ dị vật gây tổn thương đường tiêu hóa, bệnh nhi được chỉ định nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó trưởng Khoa Nhi tiêu hóa, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết quá trình nội soi gặp nhiều khó khăn do trong dạ dày bệnh nhi còn nhiều thức ăn. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực ê kíp đã gắp thành công chiếc kẹp tóc kim loại dài khoảng 7 cm, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Hiện sức khỏe của bé ổn định và được theo dõi sau can thiệp nội soi.

Các bác sĩ nội soi gắp dị vật trong ổ bụng bé gái 6 tuổi ẢNH: K.N

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần đặc biệt lưu ý, không để trẻ tiếp xúc hoặc chơi với các vật sắc nhọn, như kim, kẹp tóc, ghim… Bởi các dị vật này trôi xuống đường tiêu hóa có thể gây thủng, chảy máu, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

"Khi phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời", bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ nhấn mạnh.