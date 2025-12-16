Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nuốt kẹp tóc dài 7 cm trong lúc ngủ trưa, bé gái 6 tuổi phải nhập viện

Hải Phong - Hà Vy
16/12/2025 21:00 GMT+7

Một bé gái 6 tuổi ở Quảng Ngãi nuốt kẹp tóc bằng kim loại trong lúc ngủ trưa, bác sĩ đã nội soi gắp dị vật ra khỏi ổ bụng.

Ngày 16.12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhi nuốt phải dị vật nguy hiểm. Bệnh nhi là T.V.K.N (6 tuổi, ở xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng đau bụng do nuốt kẹp tóc kim loại.

Ngủ trưa bé gái 6 tuổi nuốt kẹp tóc dài 7 cm vào ổ bụng - Ảnh 1.

Kẹp tóc bằng kim loại được các bác sĩ gắp ra từ ổ bụng bé gái 6 tuổi

ẢNH: K.N

Theo người nhà bệnh nhi, sau bữa trưa tại trường, trong lúc nằm ngủ, bé gái ngậm kẹp tóc trong miệng để chơi và vô tình nuốt phải. Ngay sau đó, bé đã báo với cô giáo và được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật nằm trong ổ bụng, ngang mức đốt sống. Trước nguy cơ dị vật gây tổn thương đường tiêu hóa, bệnh nhi được chỉ định nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó trưởng Khoa Nhi tiêu hóa, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết quá trình nội soi gặp nhiều khó khăn do trong dạ dày bệnh nhi còn nhiều thức ăn. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực ê kíp đã gắp thành công chiếc kẹp tóc kim loại dài khoảng 7 cm, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi. 

Hiện sức khỏe của bé ổn định và được theo dõi sau can thiệp nội soi.

Ngủ trưa bé gái 6 tuổi nuốt kẹp tóc dài 7 cm vào ổ bụng - Ảnh 2.

Các bác sĩ nội soi gắp dị vật trong ổ bụng bé gái 6 tuổi

ẢNH: K.N

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần đặc biệt lưu ý, không để trẻ tiếp xúc hoặc chơi với các vật sắc nhọn, như kim, kẹp tóc, ghim… Bởi các dị vật này trôi xuống đường tiêu hóa có thể gây thủng, chảy máu, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

"Khi phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, tuyệt đối không tự xử lý tại nhà mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời", bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ nhấn mạnh.

Tin liên quan

Kéo dây điện ấm đun nước siêu tốc, bé trai bị bỏng nặng

Kéo dây điện ấm đun nước siêu tốc, bé trai bị bỏng nặng

Bé N.T.G.H (9 tháng tuổi, ở Tây Ninh) được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng bỏng nặng.

Khám phá thêm chủ đề

NUỐT KẸP TÓC dị vật Bệnh viện Sản - nhi tỉnh Quảng Ngãi nội soi đường tiêu hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận