Sức khỏe

Nuốt mủ hoa sứ, 2 trẻ nhập viện cấp cứu vì ngộ độc

Lê Cầm
23/04/2026 17:41 GMT+7

Liên tiếp 2 trường hợp trẻ em tại xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long nhập cấp cứu trong tình trạng mệt lả, nôn ói nhiều, kèm đau đầu sau khi vô tình nuốt mủ hoa sứ.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, 2 bệnh nhi nuốt mủ hoa sứ được đánh giá nhanh tình trạng toàn thân, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và mức độ ngộ độc

Bác sĩ cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp xử trí ban đầu như bù dịch, kiểm soát nôn ói nhằm ổn định tình trạng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nhi để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi ngộ độc mủ hoa sứ

Không phải là trường hợp cá biệt

Ngày 23.4, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết các bệnh nhi được chỉ định sử dụng than hoạt nhằm hạn chế hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, đồng thời theo dõi chặt chẽ các biến chứng có thể xảy ra trên tim mạch, thần kinh và tiêu hóa.

Theo bác sĩ Khoa, đáng chú ý đây không phải là trường hợp cá biệt mà trước đó đã ghi nhận các ca tương tự tại địa phương, cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loại cây cảnh quen thuộc này đang bị xem nhẹ.

Mủ hoa sứ chứa có khả năng tác động trực tiếp lên cơ tim

Theo bác sĩ Khoa, hoa sứ đặc biệt là sứ Thái (còn gọi là sứ sa mạc), chứa nhóm hoạt chất glycosid tim - một loại độc chất có khả năng tác động trực tiếp lên cơ tim. Độc tính hiện diện ở toàn bộ cây, từ mủ, thân, lá đến hoa. Khi xâm nhập vào cơ thể, các chất này không chỉ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa với biểu hiện nôn ói, đau bụng mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Trong những trường hợp nặng, nguy cơ biến chứng có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Cây sứ mà bệnh nhi hái để ăn thử

Mủ hoa sứ có màu trắng đục như sữa, dễ khiến trẻ nhỏ tò mò

Điều đáng lo ngại là mủ hoa sứ có màu trắng đục như sữa, dễ khiến trẻ nhỏ tò mò, trong khi hoa có hình dạng đẹp mắt, dễ bị nhầm lẫn là có thể ăn được. Những yếu tố nguy cơ này tồn tại ngay trong không gian sống quen thuộc như sân vườn, nhưng lại thường bị người lớn chủ quan bỏ qua.

Bác sĩ khuyến cáo không áp dụng các biện pháp truyền miệng

Bác sĩ Khoa cũng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ chơi gần cây sứ, nhất là khi cây vừa bị cắt tỉa; hướng dẫn trẻ không chạm vào mủ cây, không đưa tay hoặc vật lạ vào miệng; khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như nôn ói, đau đầu sau khi tiếp xúc hoặc nghi nuốt phải mủ cây, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời; tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp truyền miệng.

Tin liên quan

Bé 2 tuổi ngộ độc hóa chất từ đồ dùng học tập, phải lọc máu cứu sống

Bé 2 tuổi ngộ độc hóa chất từ đồ dùng học tập, phải lọc máu cứu sống

Nuốt hóa chất mang từ trường về, một bệnh nhi 2 tuổi tại thành phố Đà Nẵng rơi vào suy đa cơ quan, lọc máu liên tục. Ca bệnh là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc từ vật dụng học tập tưởng chừng vô hại.

Bác sĩ: Hâm nóng chưa loại bỏ hết nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Đi ăn về thấy mệt: Ngộ độc thực phẩm hay say nắng?

Khám phá thêm chủ đề

mủ hoa sứ ngộ độc nuốt mủ hoa sứ nôn ói đau bụng
