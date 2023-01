Núp bóng hình thức bán ‘xả hàng’ trên Facebook, lừa đảo gần 10.000 người, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Ngày 16.1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 bị can gồm: Nguyễn Văn Thế (31 tuổi), Hà Duy Thông (20 tuổi), Trần Ngọc Lâm (24 tuổi), Đặng Phương Nam (23 tuổi) và Hoàng Thị Minh (22 tuổi), cùng trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, H.Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng dưới hình thức đăng bán hàng, nhận đặt cọc nhưng không giao hàng cho người mua. Trong đó có nhiều nạn nhân đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6.1, các đơn vị của Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ Thế, Thông, Lâm, Nam tại một chung cư ở TP.Hạ Long, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Thị Minh là đồng phạm. Cơ quan CSĐT cũng xác định được bị can Nguyễn Văn Thế là chủ mưu trong vụ án.

Thế khai nhận, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân, từ năm 2020 Thế đã lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook, quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá "xả hàng".

Đồng thời Thế đã mua nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau để khi có khách liên hệ mua hàng, nhóm của Thế sẽ yêu cầu người mua phải chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền hàng vào các số tài khoản ngân hàng mà Thế đã mua trước đó.





Sau khi người mua chuyển tiền, Thế chiếm đoạt tiền của khách mà không giao hàng, đồng thời chặn không cho nhắn tin trên fanpage.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng “rác” mà Thế đã mua trước đó. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thế cũng thường xuyên sử dụng phần mềm làm sai lệch địa chỉ IP gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, bị chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10 tỉ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã từng giao dịch với nhóm đối tượng qua những fanpage bán hàng trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988561979; 0973700359 để phục vụ, hỗ trợ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.