'Núp bóng' là người của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 80 triệu đồng

Ngày 30.5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình đã bàn giao Nguyễn Văn Đông (28 tuổi, trú TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Văn Đông tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Hồ sơ thể hiện, từ tháng 6.2022 đến tháng 1.2023, Nguyễn Văn Đông đã lừa đảo 20 người ở các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định và các thành phố: Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồ Chí Minh số tiền gần 80 triệu đồng.

Cụ thể, Đông sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng các bài quảng cáo với nội dung "nhận mở thẻ tín dụng ngân hàng hạn mức cao" của nhiều ngân hàng khác nhau.

Khi khách đồng ý, Đông yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để làm phí mở thẻ và một số khoản dịch vụ khác. Sau khi nhận tiền, Đông đã không thực hiện như thỏa thuận trước đó với khách hàng.

Qua một thời gian theo dõi, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình vào cuộc điều tra và xác định, Đông có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ và bàn giao nghi phạm cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình để củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị người dân đã từng giao dịch với Đông qua mạng xã hội Facebook liên hệ ngay với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình để phối hợp, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.