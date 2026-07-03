Nút bấm trên sạc dự phòng có tác dụng gì?

Sạc dự phòng được xem là vị cứu tinh của nhiều người, không chỉ hỗ trợ người dùng trong những tình huống khẩn cấp mà còn có thể giúp đỡ người khác cần sạc pin cho smartphone hoặc tablet khi cần thiết. Việc sử dụng sạc dự phòng cũng đơn giản: người dùng chỉ cần kết nối thiết bị cần sạc qua cổng USB và chờ cho pin được nạp đầy là xong.

Nút bấm trên pin sạc dự phòng rất quan trọng ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, có thể không ít người cảm thấy thắc mắc khi nhiều sạc dự phòng hiện nay trang bị một nút bấm, thường được dùng để kích hoạt nguồn điện. Các thương hiệu nổi tiếng như Anker, Mophie, Belkin và Raycon đều tích hợp nút bấm này như là cách giúp người dùng dễ dàng khởi động hoặc tắt sạc dự phòng khi cần.

Một số cục sạc còn có khả năng tự động bắt đầu sạc khi được kết nối. Với những sản phẩm này, người dùng có thể nhấn nút để đưa bộ sạc vào chế độ ngủ, tiện lợi cho việc ngắt nguồn điện mà không cần phải rút phích cắm.

Không chỉ đơn giản là bật/tắt nguồn sạc dự phòng

Ngoài chức năng bật/tắt nguồn như nói trên, nút bấm trên sạc dự phòng còn có thể được sử dụng để kiểm tra tình trạng pin. Hầu hết các bộ sạc dự phòng đều có đèn LED hiển thị mức pin còn lại. Khi bấm nút trên bộ sạc và thấy chỉ có một đèn LED sáng hoặc nhấp nháy, đó là dấu hiệu cho thấy người dùng cần sạc lại thiết bị.

Một số sạc dự phòng thậm chí có tính năng đặc biệt yêu cầu người dùng thực hiện một chuỗi thao tác cụ thể để chuyển đổi giữa các chế độ. Ví dụ, một số bộ sạc có đi kèm đế sạc không dây chỉ hoạt động khi người dùng nhấn đúp vào nút bấm khi thiết bị được đặt lên đế.

Vì không phải tất cả các sạc dự phòng đều giống nhau, chức năng của nút bấm có thể khác nhau giữa các sản phẩm. Để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm đang quan tâm, người dùng hãy đọc hướng dẫn sử dụng, tham khảo các bài đánh giá và ý kiến từ người sử dụng trên các trang thương mại điện tử.