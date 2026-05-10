Nút bí ẩn trên bàn phím máy tính nhiều người chưa từng đụng tới

Có bao giờ người dùng tự hỏi về chức năng của tất cả các phím trên bàn phím máy tính? Trong khi một số phím như Backspace hay Page Down dễ hiểu, thì phím Pause Break có thể khiến nhiều người phải bối rối. Thường nằm ở góc trên bên phải của bàn phím, phím này có thể được ghi nhãn là Pause, Pause Break hoặc viết tắt là PSE.

Dù không còn được sử dụng rộng rãi, nhưng phím Pause Break vẫn tồn tại trên nhiều bàn phím ẢNH: THE WINDOWS CLUB

Phím Pause Break có nguồn gốc từ giữa thế kỷ 19, khi điện báo được sử dụng để liên lạc đường dài. Lúc đó, phím này cho phép người dùng ngắt mạch, thông báo cho bên kia rằng họ cần gửi tin nhắn. Qua thời gian, chức năng của phím đã thay đổi, đặc biệt là khi máy tính trở nên phổ biến. Hiện nay, nhiều ứng dụng đã chuyển sang sử dụng phím cách để tạm dừng thay vì phím Pause Break.

Lý do phím Pause Break vẫn xuất hiện trên bàn phím

Mặc dù vai trò của phím Pause Break gần như không còn cần thiết, nhưng chính mục đích ban đầu của phím này mà nó vẫn tồn tại đến ngày nay. Đây là phím đặc biệt khi cần làm việc với các hệ thống cũ, nơi nó được dùng để gửi tín hiệu đến máy chủ chính, cho phép tạm dừng một số chức năng. Bên cạnh đó, nó vẫn có giá trị trong quá trình gỡ lỗi, đặc biệt trên Windows, khi sử dụng Command Prompt và các ứng dụng tương tự.

Dưới đây là một số chức năng hiện tại của phím Pause Break:

Mở cửa sổ thuộc tính hệ thống: Nhấn phím Windows + Pause Break để truy cập thông tin về máy tính mà người dùng sử dụng.

Dừng lệnh Console: Nhấn Control + Pause Break để dừng các lệnh đang chạy trong cửa sổ dòng lệnh Command Prompt hoặc PowerShell.

Tạm dừng thông tin khởi động: Trong quá trình khởi động máy tính (POST), người dùng có thể nhấn phím Pause Break để tạm dừng văn bản hiển thị để từ đó kiểm tra lỗi.

Lưu ý rằng không phải tất cả các máy tính đều hỗ trợ chức năng này và một số bàn phím hiện đại có thể không có phím Pause Break. Sự khác biệt giữa các loại bàn phím, như bàn phím Mỹ và Anh, cũng có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của phím này.