Nút giao 4 tầng ở khu đông TP.HCM hư hỏng mặt đường, gây tiếng ồn lớn

Đã sửa xong mặt đường nút giao Mỹ Thủy

Chiều 15.10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) có văn bản trả lời báo chí về tình trạng mặt đường khu vực nút giao Mỹ Thủy (ở phường Cát Lái) hư hỏng và xuống cấp, khiến xe tải trọng nặng đi qua phát sinh tiếng ồn lớn.

Theo Ban Giao thông, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái, Trung tâm Quản lý đường bộ và hạ tầng kỹ thuật rà soát, thống kê các vị trí hư hỏng, đồng thời đôn đốc nhà thầu thi công khắc phục.

Việc khắc phục được thực hiện từ ngày 7.10.2026. Các đơn vị tiếp tục theo dõi để xử lý nếu phát sinh vị trí hư hỏng mới.

Ban Giao thông cho biết đến nay, mặt đường khu vực nút giao Mỹ Thủy đã đảm bảo êm thuận phục vụ giao thông. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các bên liên quan để đảm bảo giao thông trong khu vực triển khai dự án.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém

Về tiến độ dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy, Ban Giao thông TP.HCM cho biết đang tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch trong quý 1/2027.

Trường hợp phát hiện nhà thầu yếu kém, chủ đầu tư sẽ kiên quyết xử lý để đảm bảo tiến độ.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Ban Giao thông phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái, Trung tâm Quản lý đường bộ và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh các phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công.

Các nhà thầu được yêu cầu thực hiện đúng phương án đã được thông qua. Với những hạng mục chiếm dụng nhiều diện tích mặt đường, nhà thầu sẽ thi công tăng ca nhằm rút ngắn thời gian rào chắn.

Toàn cảnh nút giao Mỹ Thủy ở khu đông TP.HCM nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án nút giao Mỹ Thủy khởi công năm 2016, đây là công trình then chốt giúp giải quyết ùn tắc trên các tuyến Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Vành đai 2 TP.HCM, đặc biệt là khu vực ra vào cảng Cát Lái, nơi có sản lượng hàng hóa lớn nhất cả nước.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng. Khi nút giao Mỹ Thủy hoàn thành, gần 20.000 lượt xe container/ngày ra vào cảng Cát Lái sẽ lưu thông thuận lợi, không còn cảnh ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.