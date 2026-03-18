Nút 'Like' biến mất khỏi giao diện fanpage trên Facebook Việt Nam

Khương Nha
18/03/2026 19:37 GMT+7

Hàng loạt fanpage lớn ở Việt Nam đồng loạt mất nút "Like/Follow" (Thích/Theo dõi), người dùng Facebook cũng không còn tìm thấy nút "không thích" nếu đã nhấn thích trước đó.

Chiều 18.3, người dùng Facebook Việt Nam phát hiện các fanpage lớn đồng loạt bị mất nút "Like" trên phiên bản ứng dụng. Cụ thể, khi truy cập vào Facebook trên điện thoại, người dùng không còn thấy nút "Theo dõi" hoặc "Thích" ở các fanpage. Thay vào đó, người dùng chỉ còn thấy các thông tin mô tả, thanh menu ảnh và thông tin cá nhân.

Các fanpage ở Việt Nam đồng loạt bị ẩn nút "Like" ở ngoài trang chủ

Để ấn theo dõi một fanpage, người dùng Facebook trên điện thoại phải ấn vào dấu ba chấm ở trên góc phải và chọn theo dõi. Điều này gây bất tiện cho người dùng vì không phải ai cũng biết vị trí này để thao tác.

Đặc biệt, ngoài nút "Like" biến mất khỏi giao diện fanpage, những người đã thích một trang cũng không tìm thấy nút "Hủy theo dõi", "Bỏ thích". 

Lỗi này chỉ xuất hiện trên Facebook phiên bản ứng dụng, trên bản website, các thông tin vẫn hiển thị bình thường.

Hoài Anh, chuyên viên Marketing một startup ở Hà Nội, cho biết số lượng người theo dõi fanpage công ty cô sụt giảm nghiêm trọng sau khi nút "Like" biến mất. "Dù vẫn đổ ngân sách để chạy quảng cáo như bình thường, số lượng người theo dõi trên fanpage của chúng tôi gần như không tăng so với hôm qua. Hiện đối tác dịch vụ của chúng tôi cũng chưa có giải thích rõ ràng về việc này", Hoài Anh nói.

Ông Mai Thanh Phú, chuyên gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng xã hội, cho biết lỗi này khá lạ nhưng không quá nghiêm trọng. Người dùng sẽ khó tìm thấy chỗ để nhấn theo dõi một fanpage. Lỗi này có thể do Meta sắp có bản cập nhật mới.

Meta, công ty mẹ của Facebook chưa đưa ra thông báo gì về lỗi này.

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?

Hai tuần trước, Facebook cũng gặp sự cố trên toàn cầu khi người dùng khắp thế giới liên tục nhận được thông báo tài khoản không khả dụng vào sáng 4.3. Khi đó, tài khoản Facebook của người dùng liên tục bị văng ra ngoài dù không làm gì bất thường. Nền tảng gửi thông báo "Tài khoản tạm thời không khả dụng" khi người dùng cố gắng truy cập lại. 

Trước đó vào đầu tháng 1, hàng loạt fanpage lớn tại Việt Nam đồng loạt biến mất không rõ lý do. Sự việc dẫn đến một trào lưu gỡ ảnh đại diện, ảnh bìa để tránh bị "quét vi phạm". Sau đó, Meta cho biết nền tảng đang có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến tài khoản tại Việt Nam và "trả lại" một số fanpage bị "quét vi phạm nhầm".

