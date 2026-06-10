Nút nhấn từng khiến cả một thế hệ người dùng máy tính hiểu lầm

Trong thực tế, nút Turbo lại có tác dụng ngược lại: khi nhấn vào, nó sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của máy tính. Cụ thể, thường được đặt ở phía trước thùng máy và gần nút nguồn, nút Turbo có chức năng giảm tốc độ xung nhịp CPU xuống mức thấp hơn.

Nhấn Turbo không phải để tăng tốc mà thậm chí còn làm chậm tốc độ CPU trên máy tính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Mặc dù việc làm chậm máy tính có vẻ phản trực giác trong thời đại hiệu suất là yếu tố hàng đầu, nhưng thực tế cho thấy, hoạt động này đôi khi cần thiết nhằm đảm bảo phần cứng hoạt động ổn định với các phần mềm được cài đặt. Đây là chức năng giúp một số phần mềm, đặc biệt là trò chơi, hoạt động đúng cách mà không gặp phải lỗi hay hành vi không mong muốn.

Nút Turbo bắt đầu xuất hiện trên máy tính khi nào?

Theo một bài báo năm 1984 trên tạp chí PCMagazine, nút Turbo đầu tiên xuất hiện trên máy tính Eagle PC Turbo nhằm cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ 8 và 4,77 MHz. Tính năng này nhanh chóng trở nên phổ biến, đặc biệt trong các máy tính nhái IBM PC - vốn có tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều so với các mẫu gốc.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu sử dụng nút Turbo đã giảm dần. Các kỹ sư phần mềm đã bắt đầu tối ưu hóa chương trình của họ cho phần cứng nhanh hơn nhằm cho phép phần mềm hoạt động ổn định ngay cả khi tốc độ xung nhịp tăng cao. Kết quả là, nút Turbo dần biến mất khỏi các máy tính lắp sẵn vào giữa những năm 1990 và gần như không còn tồn tại vào những năm 2000.

Dù vậy, nhiều phần mềm được phát triển trong thời kỳ đó vẫn còn tồn tại, đặc biệt trong cộng đồng game retro, nhờ vào các trang web như GoG. Hầu hết phần mềm này đã được cập nhật để tự động xử lý các vấn đề về tốc độ xung nhịp, trong khi một số giải pháp của bên thứ ba, như DOSBox, vẫn cho phép người dùng làm chậm chu kỳ CPU để các trò chơi nhạy cảm với thời gian hoạt động chính xác.